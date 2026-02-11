Khoa Pug gây chú ý khi tuyên bố 'phá sản'

Tối 10.2, Khoa Pug gây chú ý khi đăng tải video ngắn trên kênh YouTube cá nhân (sở hữu 4,77 triệu lượt đăng ký), thông báo về tình hình hiện tại. Nhà sáng tạo nội dung này mở đầu bằng dòng chia sẻ: “Mình thất bại rồi các bạn à. Trong video này, mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là mình phá sản rồi”.

Lý do Khoa Pug tuyên bố phá sản

Theo Khoa Pug, thời gian qua, anh liên tiếp đầu tư nhưng thất bại. Đến hiện tại, nhà sáng tạo nội dung nói bản thân gần như “trắng tay”. Anh chia sẻ thêm: “Video này không phải để tôi than khổ hay xin tiền gì các bạn đâu. Chủ yếu tôi muốn gửi lời khuyên cho các bạn vào cuối năm. Qua năm mới, các bạn trẻ khi làm được tiền, mong các bạn hãy cố gắng tiết kiệm, giữ gìn”.

Đoạn clip của Khoa Pug được nhiều người quan tâm Ảnh: Chụp màn hình

Từ trải nghiệm của bản thân, Khoa Pug trích lại câu nói của ông bà xưa: “năng nhặt chặt bị”, đồng thời bày tỏ quan điểm “tiết kiệm quan trọng hơn kiếm tiền”. Anh cho biết vì tuổi trẻ còn bồng bột nên rơi vào cảnh "trắng tay". “Bây giờ tôi chỉ còn lại tình yêu thương của các bạn”, nhà sáng tạo 9X nói.

Chia sẻ này của Khoa Pug nhanh chóng được quan tâm. Vốn là người sở hữu cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ, việc nhà sáng tạo nội dung này tuyên bố trắng tay khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang. Dưới phần bình luận, nhiều người động viên, mong Khoa Pug vực dậy sau biến cố. Tuy nhiên, cũng có cư dân mạng hoài nghi về tính xác thực, cho rằng đây cũng có thể là một ý tưởng thực hiện clip của anh.

Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, được nhiều người biết đến thông qua các clip du lịch, ẩm thực được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên công việc sáng tạo này của anh cũng từng vấp phải những ý kiến trái chiều. Điển hình là cách đây vài năm, clip “Phụ nữ Nhật quỳ khóc xin cho cameraman được ăn - Khoa Pug gặp sự cố ở nhà hàng lẩu Geisha Kyoto” vấp phải những tranh cãi vì cho rằng nội dung thiếu chân thực và khinh thường phụ nữ.

Song khi nhìn vào những video được Khoa Pug đăng tải, nhiều người choáng ngợp trước độ giàu có của nhà sáng tạo nội dung này. Về phần mình, anh từng có bài đăng gây chú ý khi cho biết bản thân từng trải qua nghèo khó, từng ở trọ đến ăn mì qua ngày hay có thời điểm không đủ 10.000 đồng ăn hủ tiếu gõ… Anh nói thêm: “Mình không giàu, chỉ là mình review mấy cái mới lạ nên mọi người nghĩ vậy thôi. Tính mình kiểu làm 10 dùng hết 11, kiểu để mai tính đó”.