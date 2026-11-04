Khoa Thống kê - NEU: 70 năm phát triển và đổi mới

Các thế hệ giảng viên, cựu sinh viên Khoa Thống kê về tham dự lễ kỷ niệm 70 năm

Bảy thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Khoa Thống kê, một trong những đơn vị có truyền thống đào tạo lâu đời của Đại học Kinh tế Quốc dân. Trải qua bảy thập kỷ xây dựng và phát triển, tinh thần tận tâm với nghề, trách nhiệm và khát vọng cống hiến đã trở thành những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ thầy và trò Khoa Thống kê. Đến năm 2026, khoa đã đào tạo hơn 6.000 cử nhân thống kê, 198 thạc sĩ và 86 tiến sĩ, đóng góp nguồn nhân lực quan trọng cho hệ thống thống kê nhà nước cũng như các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều cựu sinh viên đã đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý và chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, góp phần khẳng định vai trò của tri thức thống kê đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Khoa Thống kê tại lễ kỷ niệm

SBI - Dấu ấn đổi mới và hội nhập quốc tế

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số đang khiến năng lực thu thập, xử lý, phân tích và diễn giải dữ liệu trở thành yêu cầu quan trọng trong quản lý, điều hành và kinh doanh. Trước yêu cầu đó, Khoa Thống kê chú trọng cập nhật chương trình, sử dụng giáo trình quốc tế, tăng cường nội dung về phân tích dữ liệu, dự báo và ứng dụng công nghệ.

Một trong những dấu ấn nổi bật của khoa trong năm kỷ niệm 70 năm là việc triển khai chương trình Cử nhân Thống kê và Trí tuệ kinh doanh (Statistics and Business Intelligence - SBI), mã tuyển sinh EP32, bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026.

Được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, SBI kết hợp nền tảng thống kê, phân tích dữ liệu và công nghệ thông tin với kiến thức kinh tế, quản trị kinh doanh. Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng thu thập, xử lý, trực quan hóa dữ liệu, xây dựng mô hình phân tích, dự báo và ứng dụng các công cụ hiện đại vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Đặc biệt, chương trình chú trọng kỹ năng xây dựng bảng điều hành dữ liệu (dashboard) và kể chuyện bằng dữ liệu (data storytelling), giúp người học chuyển tải những con số thành thông tin có giá trị, phục vụ quá trình ra quyết định trong nhiều lĩnh vực như marketing, tài chính, quản trị nhân lực và chuỗi cung ứng.

Ngay trong năm tuyển sinh đầu tiên 2026, chương trình SBI đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh, cho thấy sức hấp dẫn của chương trình. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận nhiều vị trí như chuyên viên thống kê, chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh (Business Intelligence Analyst), chuyên viên phân tích Marketing (Marketing Analyst), chuyên viên phân tích nhân sự (Human Resource Analyst), chuyên viên phân tích tài chính (Financial Analyst), chuyên viên phân tích vận hành (Operation Analyst), trợ lý quản lý và điều hành (M&E Assistant... Đây là những vị trí đòi hỏi khả năng kết hợp tư duy thống kê, kỹ năng công nghệ và hiểu biết kinh doanh để khai thác dữ liệu, nhận diện xu hướng và hỗ trợ hoạt động quản lý, điều hành.

Sinh viên khóa 68 gặp mặt đầu khóa

Mở rộng cơ hội học tập quốc tế

Nhằm mở rộng cơ hội học tập và nâng cao khả năng hội nhập quốc tế cho sinh viên, Đại học Kinh tế Quốc dân thúc đẩy hợp tác đào tạo với Đại học Adelaide (Australia). Ngày 10.8.2026, tại diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam - Australia tổ chức ở Sydney, đại diện hai đại học đã trao thỏa thuận chuyển đổi tín chỉ, thiết lập lộ trình chuyển tiếp dành cho sinh viên SBI.

Theo thỏa thuận, sinh viên đáp ứng các điều kiện về học thuật, tiếng Anh và tuyển sinh có thể học hai năm đầu tại Đại học Kinh tế Quốc dân, sau đó chuyển tiếp học hai năm tại Đại học Adelaide. Khi hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp, sinh viên được nhận bằng Cử nhân Thương mại, chuyên ngành Phân tích kinh doanh (Bachelor of Commerce, majoring in Business Analytics) của Đại học Adelaide. Đây là lộ trình chuyển đổi tín chỉ đầu tiên được hai đại học phê duyệt, đồng thời tạo cơ sở để nghiên cứu những hình thức hợp tác sâu hơn, hướng tới chương trình song bằng trong tương lai.

Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Adelaide trao thỏa thuận chuyển đổi tín chỉ tại Sydney ngày 10.8.2026

Tiếp nối truyền thống, hướng tới tương lai

Kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển là dịp hội ngộ của nhiều thế hệ thầy cô, cựu sinh viên và sinh viên Khoa Thống kê. Điểm nhấn ý nghĩa trong chương trình kỷ niệm là việc ra mắt Ban Liên lạc Cựu sinh viên Khoa Thống kê và trao quỹ học bổng dành cho sinh viên. Đây là những hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các thế hệ, tạo thêm nguồn động viên và hỗ trợ những sinh viên đang học tập và nghiên cứu tại khoa.

Ban Liên lạc Cựu sinh viên trao quỹ học bổng tại lễ kỷ niệm

Bước sang chặng đường mới, Khoa Thống kê tiếp tục phát huy nền tảng học thuật được vun đắp qua nhiều thế hệ, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác và thích ứng với thay đổi của thời đại. Từ những lớp đầu tiên năm 1956 đến các chương trình đào tạo hiện đại hôm nay, hành trình của khoa là câu chuyện về sự bền bỉ và đổi mới. "Một cội nguồn - Vạn dặm tương lai" không chỉ là chủ đề lễ kỷ niệm, mà còn gửi gắm niềm tin rằng những giá trị từ quá khứ sẽ tiếp tục là nền tảng để Khoa Thống kê vững bước trong tương lai.

Tìm hiểu thêm: Chương trình SBI (EP32) | Khoa Thống kê – NEU