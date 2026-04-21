Khoai Lang Thang, Khoa Pug lên tiếng khi bị kéo vào ồn ào 'dìm đồng nghiệp'

Sự việc bắt nguồn từ một bài viết trên nền tảng Threads của tài khoản D.D vào tối 20.4. Người này đặt nghi vấn về tính "không chân thật" của Khoai Lang Thang, cho rằng hình ảnh lịch sự, dễ mến mà nam blogger xây dựng có phần gượng ép và "đầy toan tính".

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, một số tài khoản khác đã kéo Khoa Pug vào để so sánh. Những ý kiến này cáo buộc Khoai Lang Thang từng "nói móc" Khoa Pug trong thời điểm đồng nghiệp gặp drama để cạnh tranh không lành mạnh và nâng tầm bản thân. Những thông tin chưa kiểm chứng này nhanh chóng lan truyền, tạo nên luồng dư luận tiêu cực nhắm vào cả hai nhà sáng tạo nội dung.

Tranh cãi trên Threads về Khoai Lang Thang Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Khoai Lang Thang, Khoa Pug nói gì?

Trước những cáo buộc về việc "nói đểu" đồng nghiệp, Khoai Lang Thang đã trực tiếp phản hồi ngay dưới bài đăng. Nam blogger thẳng thắn yêu cầu làm rõ bằng chứng về việc anh phát ngôn sai lệch về đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, Khoai Lang Thang phân trần: "Mọi người khen chê phong cách làm clip của mình là chuyện rất thoải mái để lắng nghe. Có điều cái bình luận nói Khoai từng đăng bài 'móc đểu bạn bè đồng nghiệp KP' trên mạng là không có nha. Bạn nói chuyện đó như thiệt nên Khoai tức quá vô bình luận giải thích thôi".

Về nhận xét "tỏ vẻ dễ thương", nam blogger thừa nhận bản thân cũng có lúc nóng giận nhưng luôn cố gắng kiểm soát vì ý thức được trách nhiệm của người làm nội dung có sức ảnh hưởng đến nhiều độ tuổi khán giả khác nhau.

Sau khi bị réo tên, khuya 20.4, Khoa Pug cũng chính thức lên tiếng trên Facebook cá nhân. Anh khẳng định giữa mình và Khoai Lang Thang không có bất kỳ mâu thuẫn hay xích mích nào để phải nói xấu nhau.

Khoa Pug đưa ra góc nhìn tích cực khi so sánh sự khác biệt trong phong cách làm nghề: "Anh Khoai chuyên về du lịch ẩm thực nhẹ nhàng, giống như hương vị chai sting dâu, ngọt và thơm từ đầu đến cuối. Còn phong cách của mình thì hỷ nộ ái ố, lên xuống theo cảm xúc, như chai rượu vang, không phải ai cũng thích ngay từ đầu được".

Cả Khoai Lang Thang và Khoa Pub lên tiếng sau khi bị "réo" tên trên mạng xã hội Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Anh cũng nhấn mạnh rằng sự đa dạng này giúp nội dung du lịch phong phú hơn và không ai cần phải thay đổi để giống người khác. Khép lại bài viết, Khoa Pug còn ngỏ ý sẽ về miền Tây rủ Khoai Lang Thang quay vlog chung.

Đáp lại sự thiện chí, sáng 21.4, Khoai Lang Thang để lại bình luận dí dỏm: "Gì dễ thương vậy. Mà tui nghĩ tui là nước dừa đó ông. Ông là rượu vang đi". Màn tương tác "đập tan" tin đồn rạn nứt của hai vlogger hiện nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng.

Khoai Lang Thang vui vẻ bình luận dưới bài viết của Khoa Pug Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Khoai Lang Thang tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991. Anh chàng là nhà sáng tạo nội dung du lịch quen mặt với cư dân mạng với kênh YouTube có 3,3 triệu người đăng ký và 4,1 triệu người theo dõi trên Facebook. Chàng trai gốc Bến Tre được yêu quý vì tính cách mộc mạc, giản dị và nội dung du lịch ẩm thực mang tính trải nghiệm.

Khoa Pug tên Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, định hình thương hiệu cá nhân qua những hành trình trải nghiệm xa hoa, đắt đỏ tại nhiều quốc gia. Hiện nam YouTuber đang sở hữu kênh YouTube với 4,77 triệu người đăng ký. Đầu năm 2026, anh từng gây xôn xao khi bất ngờ thừa nhận rơi vào tình trạng phá sản do thua lỗ trong đầu tư.