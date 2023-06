Khoan thăm dò địa chất dưới đường điện trung thế, 1 người tử vong, 2 người bỏng nặng

Chiều 20.6, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo của Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ 3 công nhân bị điện giật khi dựng giàn khoan để khoan thăm dò địa chất dưới đường dây trung thế 22 KV.



Lực lượng chức năng đưa 3 công nhân bị điện giật đi cấp cứu TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 cùng ngày, một nhóm công nhân mang theo dàn khoan, thiết bị khoan địa chất ra giữa cánh đồng lúa thuộc thôn Liên Phú (xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) để khoan thăm dò địa chất.

Khoảng 30 phút sau, người dân ở thôn Liên Phú nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ cánh đồng, nơi nhóm thợ đang dựng dàn khoan. Khi đến nơi, người dân phát hiện bên dưới đường dây điện trung thế 22 KV có một đám cháy lớn, cạnh đó là 3 người đàn ông nằm bất động trên ruộng.

Nghi ngờ đây là vụ điện giật do vi phạm khoảng cách an toàn, người dân nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng.

Hiện trường xảy ra vụ điện giật TÂN KỲ

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đã tổ chức phương án ứng cứu, đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, 1 người tử vong, 2 người còn lại bị bỏng nặng.

Lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: "Đây là nhóm công nhân thực hiện nhiệm vụ khoan thăm dò địa chất nhưng chúng tôi không biết là do đơn vị nào mời về. Quá trình thi công dưới đường điện trung thế 22 KV, do họ không báo cáo với điện lực và vi phạm khoảng cách an toàn nên bị phóng điện dẫn đến bị điện giật. Hiện chúng tôi đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân, truy trách nhiệm của những người liên quan".

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh, đường dây điện trung thế nơi xảy ra vụ phóng điện khiến 3 công nhân bị điện giật thuộc sự quản lý của Điện lực H.Thạch Hà (Hà Tĩnh).