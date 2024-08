Khoảng 90% ca mắc bệnh ho gà là trẻ nhỏ dưới 1 tuổi

Trẻ nhỏ mắc ho gà có tỷ lệ nhập viện, tử vong cao và di chứng nặng

Nguồn: Shutterstock

Sau dịch Covid-19, thế giới ghi nhận một số dịch bệnh truyền nhiễm như ho gà có xu hướng gia tăng, một phần nguyên nhân là do gián đoạn và sụt giảm tỷ lệ tiêm chủng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2022 toàn cầu ghi nhận hơn 62.000 ca ho gà, tăng 111,5% so với năm 2021.

Từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều nước ghi nhận số ca ho gà tăng cao. Điển hình, đầu năm 2024, Thái Lan có hơn 1.000 ca mắc, 7 ca tử vong. Tại Việt Nam, số ca ho gà cũng tăng so với cùng kỳ năm trước, có nhiều trẻ biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, nhập viện. Riêng Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) từ đầu năm đến cuối tháng 7.2024 đã tiếp nhận và điều trị gần 400 trẻ mắc ho gà. Các ca bệnh chủ yếu chưa đến tuổi chủng ngừa hoặc chưa tiêm đầy đủ số mũi vắc xin.

Ho gà đe dọa sức khỏe của trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi

Nguồn: Shutterstock

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, ho gà là một trong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dễ mắc và diễn tiến càng nặng khi tuổi càng nhỏ. Thống kê các đợt dịch gần đây tại Việt Nam cũng cho thấy 90% số ca mắc ho gà là trẻ nhỏ dưới 1 tuổi có lịch sử chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ 3 mũi cơ bản. Đối với trẻ dưới 1 tuổi mắc bệnh ho gà, bệnh tiến triển nặng rất nhanh, tỷ lệ tử vong lên đến 90%.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Ý năm 2013 công bố trên tạp chí BMC Infectious Diseases - Bệnh truyền nhiễm BMC chỉ ra trẻ em dưới 6 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao gấp 20 lần so với tổng dân số.

Bệnh ho gà nguy hiểm thế nào?

Ho gà nguy hiểm ở trẻ nhỏ vì dễ gây mất sức, nhiễm độc do vi khuẩn ho gà và bội nhiễm với các tác nhân truyền nhiễm khác. Ho gà thường khởi phát với các triệu chứng như cảm cúm thông thường là mệt mỏi, chán ăn, ho, không sốt hoặc sốt nhẹ. Cơn ho sau đó ngày càng nặng và trở thành cơn ho kéo dài trong vài tuần hoặc lâu hơn.

Ho gà thường khiến trẻ ho rũ rượi, không thể kìm hãm kèm theo tiếng thở rít như tiếng gà. Sau các cơn ho, trẻ thường chảy nhiều đờm kèm với nôn. Tình trạng ho, đờm, nôn kết hợp và kéo dài dễ dẫn đến các biến chứng cơ học như sa trực tràng, lồng ruột. Trường hợp bệnh không được kiểm soát tốt, trẻ dễ tử vong do tắc đường thở, mất nước. Khả năng tử vong do ho gà còn đến từ biến chứng nặng như viêm phổi, bệnh lý não, thiếu dinh dưỡng, nhiễm trùng cơ hội… Ngay cả khi đã được điều trị khỏi, các cơn ho vẫn có thể kéo dài khiến trẻ mất sức.

Tiêm ngừa khi đủ tháng tuổi là cách bảo vệ bé yêu toàn diện khỏi các biến chứng của ho gà

Ảnh: Nhật Linh

Trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc ho gà vì bệnh lây qua đường hô hấp trong khi hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu, chưa hoàn thiện, cấu trúc niêm mạc hô hấp còn mỏng manh và nhạy cảm. Người lớn trong gia đình có thể mang mầm bệnh nhưng không có biểu hiện, dễ lây bệnh cho trẻ thông qua ôm hôn hoặc qua các giọt bắn trong lúc nói và hắt hơi.

Cha mẹ mang mầm bệnh ho gà có thể lây qua trẻ thông qua ôm, hôn

Nguồn: Freepik

Bảo vệ bé yêu thế nào?

Bác sĩ Chính nhấn mạnh hầu hết trẻ tử vong do ho gà đều là trẻ chưa được tiêm ngừa hoặc tiêm không đủ phác đồ. Vắc xin là biện pháp bảo vệ trẻ an toàn, đạt hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí điều trị ho gà. Vắc xin có thành phần ho gà nay đã được kết hợp trong vắc xin 5 trong 1 hoặc 6 trong 1, chỉ định sớm cho trẻ từ đủ 2 tháng tuổi.

Trong đó, vắc xin 6 trong 1 tiêm dịch vụ là vắc xin phòng được nhiều bệnh trong cùng một mũi tiêm cho trẻ. Đặc biệt, thành phần ho gà trong vắc xin 6 trong 1 là ho gà vô bào, giúp vắc xin có ít phản ứng phụ, giảm các phản ứng sau tiêm như sốt đau cũng như giảm cảm giác khó chịu khi tiêm.

Tiêm đúng lịch, đủ mũi, kể cả các mũi nhắc để trẻ được bảo vệ toàn diện

Nguồn: Shutterstock

Vắc xin còn giúp phòng thêm các bệnh nguy hiểm khác như bạch hầu, bại liệt, Hib, uốn ván, viêm gan B. Cụ thể, bạch hầu gây nhiễm trùng, nhiễm độc, dễ tắc đường thở do lớp giả mạc trắng ở hầu họng và gặp các biến chứng tim, thận. Hib là một trong các tác nhân hàng đầu gây viêm màng não và để lại các biến chứng vĩnh viễn như điếc, chậm phát triển trí tuệ. Viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan và dẫn đến ung thư gan. Bại liệt có thể dẫn đến thương tật vĩnh viễn ở tay, chân, não bộ. Uốn ván có thể lây nhiễm qua bất cứ vết thương nào với tỷ lệ tử vong lên đến 90% nếu phát bệnh.

Tại Việt Nam, vắc xin 6 trong 1 có 2 loại: loại của Pháp ở dạng pha sẵn, loại của Bỉ sẽ qua bước pha hồi chỉnh trước khi tiêm. Hai loại vắc xin đều có lịch tiêm, hiệu quả và độ an toàn như nhau. Ba mẹ hãy tham vấn bác sĩ khi đưa con đi tiêm chủng và quan trọng cần tiêm đủ liều và đúng lịch cho con. Tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ khi đủ tháng tuổi là cách bảo vệ trẻ, chuẩn bị "tấm khiên" trước sự tấn công của ho gà cũng như các bệnh truyền nhiễm khác có nguy cơ làm gián đoạn quá trình phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.