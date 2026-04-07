Khoang nội thất hạng thương gia trên Lynk & Co 900

Định vị là mẫu xe lớn và cao cấp bậc nhất, Lynk & Co 900 là nơi phô diễn công nghệ, biểu thị tham vọng cạnh tranh ở phân khúc SUV hạng sang của hãng xe Trung Quốc. Lynk & Co 900 được ví như một du thuyền trên cạn khi sở hữu kích thước đồ sộ, không gian nội thất tập trung tối đa cho người ngồi sau, đặc biệt khách hàng gia đình hay ông chủ.

Với trục cơ sở 3.160 mm, kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 5.240 x 1.999 x 1.810 mm, Lynk & Co 900 là một trong những mẫu SUV lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Với nền tảng khung gầm SPA Evo, hãng tối ưu độ phẳng của sàn và thiết kế các thanh trượt linh động cho ghế, không gian nội thất Lynk & Co 900 được ví như "salon di động" trên bốn bánh. Không gian tính từ trần đến sàn mẫu xe Lynk & Co đạt gần 1.300 mm, con số cao hàng đầu phân khúc.

Khoảng cách trượt tối đa của hàng ghế thứ hai lên đến 550 mm, cho phép người dùng tùy chỉnh hàng chục chế độ tùy biến khác nhau. Hàng ghế này có thể xoay 90 độ, đối diện cửa ra vào; hoặc xoay 180 độ, tạo thành không gian hai hàng ghế đối diện, giúp tăng sự kết nối giữa các thành viên; thậm chí biến không gian xe thành một phòng họp nhỏ.

Trục cơ sở lớn và tỷ lệ không gian nội thất cung cấp cho hành khách trên Lynk & Co 900 đạt hơn 88%, tạo sự thoải mái cho cả ba hàng ghế, dù là trẻ em hay người trưởng thành. Không gian nội thất cho mỗi hành khách lên tới 1m2 đi kèm với cửa sổ trời toàn cảnh kéo dài tới hàng ghế ba, đem lại cảm giác thoáng và thư giãn vượt trội. Ghế phụ phía trước khoang lái hoặc hàng ghế thứ hai cũng có thể gập phẳng để biến thành giường thư giãn cho các hành trình xa. Hàng ghế thứ ba chỉnh điện, trượt tối đa 125 mm.

Ở hàng ghế thứ hai, phong cách thương gia được định hình rõ bằng thiết kế tách biệt (cấu hình xe 2+2+2). Những trang bị như massage, thông hơi, làm mát, bệ đỡ chân, tỳ tay, bàn ăn… là các trang bị tiêu chuẩn của Lynk & Co 900 cho ghế "ông chủ". Xe còn được trang bị rèm che nắng, hệ thống điều hòa tự động kèm chức năng lọc không khí, phân tán nước hoa thông minh…

Trải nghiệm cao cấp trên mẫu SUV cỡ lớn thương hiệu Trung Quốc còn đến từ chất liệu da Nappa trên ghế, đèn viền nội thất 256 màu tùy biến, hệ thống âm thanh 31 loa Harmon Kardon, công suất lên tới 2.640 W. Hàng ghế thứ hai có tủ lạnh riêng với khả năng giữ nhiệt từ -6 độ đến 50 độ.

Với Lynk & Co 900, rộng rãi và tiện nghi là chưa đủ. Chất công nghệ hàng đầu thể hiện qua hai màn hình giải trí kích thước 30 inch, độ phân giải 6K cho hai hàng ghế đầu tiên. Ở phía người lái, hãng cung cấp màn hình hiển thị kính lái thực tế tăng cường AR HUD, kích thước lên đến 95 inch, cung cấp dẫn đường ba làn thời gian thực, chế độ điện ảnh trong xe, và hiển thị thông tin lái xe trực quan, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái hiện đại và an toàn bậc nhất.

Riêng hàng ghế thứ hai, màn hình treo trần toàn cảnh 30 inch 6K, cung cấp chức năng xem phim, nghe nhạc, chơi game, những thứ thường chỉ có trên những dòng xe sang cao cấp. Ở khoang lái, 900 tiết giảm phần lớn các nút bấm cơ học. Cần số đặt sau vô-lăng thay vì ở vị trí yên ngựa truyền thống. Ngoài các chi tiết bọc da cao cấp, hãng còn sử dụng các chất liệu mạ kim loại với họa tiết như pha lê nhằm tạo điểm nhấn cho cabin.

Nội thất trên Lynk & Co 900 là sự hòa trộn của yếu tố công nghệ, thị giác và sự thoải mái nhờ không gian rộng rãi, tiện nghi đi kèm. Lượng trang bị phong phú và khả năng tùy chỉnh ghế linh hoạt của mẫu xe này có thể xem là một nét mới trong phân khúc SUV cỡ lớn, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp tại Việt Nam.