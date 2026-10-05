Khoảnh khắc CSGT TP.HCM mở đường đưa cụ bà nguy kịch đi cấp cứu

Giữa giờ cao điểm, CSGT TP.HCM đã sử dụng xe chuyên dụng mở đường, hỗ trợ một gia đình đưa bà cụ hơn 80 tuổi bị té, gãy cột sống đến bệnh viện cấp cứu.