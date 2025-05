Chiều 5.5.2025, Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lê Duy Đông (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Lê Duy Đạt (30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Đây là hai nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).

Khoảnh khắc gay cấn vụ cướp tiệm vàng ở Hóc Môn: Đang cướp thì trượt chân

Trước đó, khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, 2 nghi phạm này mang theo búa, rồi lái xe đến tiệm vàng để cướp. Tuy nhiên, do chủ tiệm chống trả quyết liệt nên cả hai không lấy được gì và nhanh chân bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Công an xã Đông Thạnh, Công an phường An Phú Đông (tại quận 12) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an tỉnh Bình Dương truy xét, truy bắt các nghi phạm. Sau gần 4 giờ, hai nghi phạm bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn.

Nghi phạm bị trượt chân khi cướp tiệm vàng ẢNH CẮT TỪ CLIP

Bước đầu 2 nghi phạm khai nhận do nợ nần số tiền lớn nên đã lên kế hoạch gây án. Cả hai đã chuẩn bị công cụ, phương tiện và theo dõi trước các tiệm vàng để chọn thời điểm ra tay.

Theo Công an TP.HCM, trong 4 tháng đầu năm 2025, lực lượng hình sự đặc nhiệm đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm đường phố. Nhờ đó, số vụ cướp tài sản giảm 25%, cướp giật giảm 47,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉ lệ điều tra, khám phá án đạt 100%, nhiều tài sản được nhanh chóng thu hồi và trả lại cho người bị hại.