Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa khi con tin Israel, tù nhân Palestine gặp lại người thân
Video Thế giới

Khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa khi con tin Israel, tù nhân Palestine gặp lại người thân

La Vi
La Vi
14/10/2025 14:13 GMT+7

Sự nhẹ nhõm và niềm vui tràn ngập sau khi Hamas thả những con tin Israel cuối cùng còn sống từ Gaza vào hôm 13.10, theo một thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Thông báo về việc phóng thích 20 con tin đã khiến những người đang chờ đợi tại "Quảng trường Con tin" ở Tel Aviv vỡ òa. Những tiếng reo hò, những cái ôm và cả những giọt nước mắt...

Cũng có những hình ảnh cảm động tại Gaza khi Israel cho hàng loạt xe buýt chở các tù nhân Palestine được trả tự do về nhà.

Hàng nghìn người thân, òa khóc vì vui mừng, tập trung tại một bệnh viện nơi các xe buýt đưa về một nhóm trong gần 2.000 tù nhân và người Palestine bị giam giữ vừa được Israel thả ra như một phần của thỏa thuận.

"Nhưng giờ đây, cuối cùng, không chỉ đối với người Israel, mà còn đối với người Palestine và nhiều người khác, cơn ác mộng dài đầy đau đớn cuối cùng cũng kết thúc", ông Trump tuyên bố.

Ông Trump tuyên bố chiến tranh Gaza kết thúc, con tin Israel được thả tự do - Ảnh 1.

Người dân Palestine đổ xuống đường ăn mừng chiến tranh kết thúc tại Khan Younis ở phía nam Dải Gaza

ẢNH: REUTERS

Trước nghị viện Israel, Tổng thống Trump tuyên bố chiến tranh đã kết thúc.

Ông đã bị một thành viên Knesset (tức cánh tả trong nghị viện Israel) ngắt lời, giơ một mảnh giấy ghi "Công nhận Palestine", một lời nhắc nhở rằng những trở ngại khó khăn vẫn còn, ngay cả để đảm bảo một lệnh ngừng bắn lâu dài, chứ chưa nói đến một nền hòa bình bền vững hơn.

Ông Trump đến dự một hội nghị thượng đỉnh tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập nhằm củng cố lệnh ngừng bắn, cũng như kết thúc cuộc chiến được châm ngòi sau các vụ tấn công tháng 10.2023, trong đó theo thống kê của Israel, Hamas đã giết 1.200 người và bắt giữ 251 con tin.

Hàng nghìn người Palestine trở về nhà mình ở Dải Gaza đã chứng kiến mức độ tàn phá thảm khốc của các cuộc không kích của Israel.

Cơ quan y tế cho biết 68.000 người đã thiệt mạng trong một cuộc chiến khiến gần như toàn bộ 2,2 triệu người của Gaza phải di dời.

Các nguồn viện trợ vô cùng cần thiết dự kiến sẽ được đưa vào vùng đất này một cách trơn tru hơn theo kế hoạch của ông Trump.

Một thách thức khác sẽ là tìm lại hài cốt của 26 con tin khác được cho là đã chết và hai người mà số phận không rõ ràng.

Hamas hôm 13.10 cho biết việc tìm lại các thi thể có thể mất thời gian vì không phải tất cả các địa điểm chôn cất đều được biết đến.

Tổ chức này nói sẽ bàn giao bốn thi thể ban đầu, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Israel xem đó là là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ngoài ra, những vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết, bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn, cách thức quản lý và giữ gìn an ninh ở Gaza, cũng như tương lai của Hamas.

Tổ chức bác bỏ yêu cầu giải giáp vũ khí của Israel và các tay súng Hamas đã tái xuất hiện ồ ạt vào hôm 13.10.

Khám phá thêm chủ đề

gaza Hamas chiến tranh gaza Tổng thống Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận