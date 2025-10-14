Khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa khi con tin Israel, tù nhân Palestine gặp lại người thân

Thông báo về việc phóng thích 20 con tin đã khiến những người đang chờ đợi tại "Quảng trường Con tin" ở Tel Aviv vỡ òa. Những tiếng reo hò, những cái ôm và cả những giọt nước mắt...

Cũng có những hình ảnh cảm động tại Gaza khi Israel cho hàng loạt xe buýt chở các tù nhân Palestine được trả tự do về nhà.

Hàng nghìn người thân, òa khóc vì vui mừng, tập trung tại một bệnh viện nơi các xe buýt đưa về một nhóm trong gần 2.000 tù nhân và người Palestine bị giam giữ vừa được Israel thả ra như một phần của thỏa thuận.

"Nhưng giờ đây, cuối cùng, không chỉ đối với người Israel, mà còn đối với người Palestine và nhiều người khác, cơn ác mộng dài đầy đau đớn cuối cùng cũng kết thúc", ông Trump tuyên bố.

Người dân Palestine đổ xuống đường ăn mừng chiến tranh kết thúc tại Khan Younis ở phía nam Dải Gaza ẢNH: REUTERS

Trước nghị viện Israel, Tổng thống Trump tuyên bố chiến tranh đã kết thúc.

Ông đã bị một thành viên Knesset (tức cánh tả trong nghị viện Israel) ngắt lời, giơ một mảnh giấy ghi "Công nhận Palestine", một lời nhắc nhở rằng những trở ngại khó khăn vẫn còn, ngay cả để đảm bảo một lệnh ngừng bắn lâu dài, chứ chưa nói đến một nền hòa bình bền vững hơn.

Ông Trump đến dự một hội nghị thượng đỉnh tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập nhằm củng cố lệnh ngừng bắn, cũng như kết thúc cuộc chiến được châm ngòi sau các vụ tấn công tháng 10.2023, trong đó theo thống kê của Israel, Hamas đã giết 1.200 người và bắt giữ 251 con tin.

Hàng nghìn người Palestine trở về nhà mình ở Dải Gaza đã chứng kiến mức độ tàn phá thảm khốc của các cuộc không kích của Israel.

Cơ quan y tế cho biết 68.000 người đã thiệt mạng trong một cuộc chiến khiến gần như toàn bộ 2,2 triệu người của Gaza phải di dời.

Các nguồn viện trợ vô cùng cần thiết dự kiến sẽ được đưa vào vùng đất này một cách trơn tru hơn theo kế hoạch của ông Trump.

Một thách thức khác sẽ là tìm lại hài cốt của 26 con tin khác được cho là đã chết và hai người mà số phận không rõ ràng.

Hamas hôm 13.10 cho biết việc tìm lại các thi thể có thể mất thời gian vì không phải tất cả các địa điểm chôn cất đều được biết đến.

Tổ chức này nói sẽ bàn giao bốn thi thể ban đầu, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Israel xem đó là là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ngoài ra, những vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết, bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn, cách thức quản lý và giữ gìn an ninh ở Gaza, cũng như tương lai của Hamas.

Tổ chức bác bỏ yêu cầu giải giáp vũ khí của Israel và các tay súng Hamas đã tái xuất hiện ồ ạt vào hôm 13.10.