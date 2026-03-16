Khoảnh khắc hỗn loạn tại Oscar khi hai đề cử bất ngờ cùng thắng một giải

Tối 15.3 (theo giờ địa phương), lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã tạo nên một khoảnh khắc ngoài dự đoán khi một hạng mục công bố kết quả hòa giữa hai tác phẩm.

Kết quả hiếm hoi tại Oscar 2026

Trong lúc xướng tên người chiến thắng ở hạng mục Phim ngắn live action (người đóng) hay nhất, diễn viên hài Kumail Nanjiani tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi tiết lộ rằng có tới hai tác phẩm cùng giành chiến thắng. "Và Oscar thuộc về... đây là một kết quả hòa! Tôi không đùa đâu, thực sự là hòa. Mọi người bình tĩnh nhé, chúng ta sẽ xử lý được chuyện này", anh nói trước khán phòng.

Phản ứng ngỡ ngàng của người trao giải - diễn viên hài Kumail Nanjiani khi công bố kết quả hòa ở hạng mục Phim ngắn người đóng hay nhất Ảnh: Invision

Giải thưởng sau đó được chia cho hai bộ phim ngắn Two People Exchanging Saliva và The Singers.

Theo thống kê, đây là lần thứ 7 trong lịch sử Oscar xảy ra trường hợp hai tác phẩm cùng chiến thắng một hạng mục. Dù lần này diễn ra ở một hạng mục ít được chú ý hơn, kết quả hòa nổi tiếng nhất của Oscar từng xảy ra vào năm 1969. Khi đó, Katharine Hepburn với bộ phim The Lion in Winter đồng chiến thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cùng Barbra Streisand - người giành giải với vai diễn đầu tay trong Funny Girl.

David Breschel, Mike Yung, Sam A. Davis và Jack Piatt (từ trái sang) lên sân khấu nhận giải thưởng cho phim The Singers Ảnh: AFP

Để giữ sự bất ngờ, Kumail Nanjiani cho biết anh sẽ công bố người chiến thắng thứ hai sau khi nhóm đầu tiên hoàn tất bài phát biểu nhận giải.

Đạo diễn Sam A. Davis và Jack Piatt - đại diện cho bộ phim The Singers, là những người đầu tiên bước lên sân khấu. Sam A. Davis tỏ ra sửng sốt khi nói với khán giả: "Thật bất ngờ, một kết quả hòa. Tôi thậm chí không biết điều đó có thể xảy ra, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây".

Sau khi họ kết thúc bài phát biểu, Kumail Nanjiani tiếp tục công bố người chiến thắng thứ hai và trao tượng vàng cho bộ đôi đạo diễn Alexandre Singh và Natalie Musteata của phim Two People Exchanging Saliva.

Nam diễn viên hài cũng không quên pha trò rằng "thật trớ trêu khi giải Oscar cho hạng mục phim ngắn mà lại mất gấp đôi thời lượng để trao giải".

Trong bài phát biểu, Alexandre Singh và Natalie Musteata bày tỏ niềm vui khi được chia sẻ tượng vàng này với The Singers, đồng thời nhấn mạnh đây là một khoảnh khắc đặc biệt hiếm hoi trong lịch sử Oscar.

Bộ đôi đạo diễn cũng nhắc đến sức ảnh hưởng của nghệ thuật đối với xã hội, từ sân khấu, điện ảnh cho đến ballet. Phát biểu này được cho là nhắm tới nam diễn viên Timothée Chalamet - người gần đây gây tranh cãi khi tuyên bố rằng "không ai quan tâm đến ballet hay opera".

"Chúng tôi tin rằng nghệ thuật có thể thay đổi tâm hồn con người. Có thể phải mất 10 năm, nhưng nghệ thuật, sự sáng tạo, sân khấu, ballet và điện ảnh đều có thể góp phần thay đổi xã hội", đạo diễn Alexandre Singh nói.

Dàn diễn viên và hai đạo diễn của Two People Exchanging Saliva là Natalie Musteata (phía trước bên trái) và Alexandre Singh (phía trước bên phải) chia sẻ niềm vui khi chiến thắng ở hạng mục Phim ngắn người đóng hay nhất Ảnh: Reuters

Sau khi hai ê kíp rời sân khấu, người dẫn chương trình Conan O'Brien cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu đùa. "Tôi chỉ muốn chúc mừng cả hai tác phẩm chiến thắng. Hai bạn vừa phá hỏng 22 triệu bảng Anh dự đoán kết quả Oscar", ông nói và khiến khán phòng bật cười.

Những lần Oscar có kết quả hòa trong lịch sử

Kết quả hòa đầu tiên của Oscar diễn ra vào năm 1932, khi Fredric March (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) và Wallace Beery (The Champ) cùng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Gần hai thập kỷ sau, vào năm 1950, hai phim A Chance to Live và So Much for So Little cùng chiến thắng ở hạng mục Phim tài liệu ngắn.

Năm 1969, lễ trao giải Oscar chứng kiến một trong những kết quả hòa nổi tiếng nhất lịch sử khi Katharine Hepburn (phim The Lion in Winter) và Barbra Streisand (phim Funny Girl) cùng được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm 1987, giải Phim tài liệu xuất sắc nhất được trao đồng thời cho Artie Shaw: Time Is All You've Got và Down and Out in America.

Đến năm 1995, hạng mục Phim ngắn người đóng hay nhất cũng từng có kết quả hòa giữa Franz Kafka's It's a Wonderful Life và Trevor.

Trước năm 2026, lần gần nhất xảy ra trường hợp này là năm 2013 khi Skyfall và Zero Dark Thirty cùng giành giải Biên tập âm thanh xuất sắc nhất.