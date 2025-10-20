Khoảnh khắc vây bắt nghi phạm vận chuyển 18.000 viên ma túy qua biên giới

Ngày 20.10, thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ 1 nghi phạm có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Ngọc Lân cùng số ma túy bị thu giữ ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 16.10, tại xã Lìa, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị liên quan (Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Công an xã Lìa) phát hiện, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Ngọc Lân (53 tuổi, trú tại xã Khe Sanh, Quảng Trị) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 18.000 viên ma túy tổng hợp đựng trong bao tải, cùng với 1 điện thoại di động và 1 xe mô tô.

Hiện tại, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tịch thu toàn bộ số tang vật, tiếp tục giao cho các đơn vị liên quan điều tra, xử lý theo quy định.