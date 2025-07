Khóc ròng vì giá nhà trọ tăng

Lại Tô Hoàng Huy, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đang trọ ở đường Ba Tháng Hai, P.Hòa Hưng, TP.HCM (trước đây P.12, Q.10, TP.HCM) bất ngờ nhận được thông báo tăng tiền phòng từ 2,8 triệu đồng lên 3,2 triệu đồng/tháng. Huy cho hay phòng không được sửa chữa gì, vẫn nóng bức, chật hẹp như cũ nhưng giá thì vọt lên gần một phần ba.

"Vừa hết hợp đồng 6 tháng, chủ trọ có nhắn tin nói mình sẽ lên giá nhà trọ. Mình hỏi lý do thì bảo giờ sinh viên mới vào nhiều, giá xung quanh đều tăng hết rồi, nếu không chịu ở có thể không gia hạn hợp đồng và nhường lại cho người khác ở", Huy kể.

Một phòng trọ giá rẻ là điều sinh viên và người lao động luôn mong muốn ẢNH: THÁI PHÚC

Không chỉ riêng Huy, nhiều sinh viên đang trọ quanh các P.Gia Định, TP.HCM (trước đây là P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), P.Hạnh Thông (trước đây là P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM), nơi gần các trường đại học cũng rơi vào cảnh tương tự. Một số phòng tăng giá từ 200.000 - 500.000 đồng. Dù chưa vào cao điểm mùa tựu trường, làn sóng tăng giá phòng trọ đã khiến người thuê chật vật với khoản phí phát sinh.

Nguyễn Thị Tuyết Mai (24 tuổi), đang trọ tại đường Cộng Hòa, P.Tân Bình (trước đây là P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết sau 3 năm ở trọ tại đây, đây là lần đầu tiên cô thấy giá tăng nhanh như vậy. "Phòng của mình bé xíu, chưa tới 20 m2, trước đây 3,6 triệu đồng/tháng, giờ lên 4 triệu đồng. Chủ bảo tăng vì vật giá leo thang. Nhưng rõ ràng là do thấy sinh viên mới bắt đầu đổ về, nên họ đẩy giá để kiếm thêm", Mai nói. Cô đang tính dọn về ở chung với bạn để cắt bớt chi phí.

Bạn trẻ phải cân nhắc chi tiêu khi giá phòng trọ tăng ẢNH: THÁI PHÚC

Cùng cảnh ngộ, Lê Quang Huy (25 tuổi) đang trọ tại một dãy trọ trên đường Nguyễn Văn Công, P.Hạnh Thông (trước đây là P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM), làm nhân viên văn phòng, cũng méo mặt vì tiền trọ tăng. "Lương của mình thì không tăng, trong khi điện nước cũng bị đội lên. Bữa giờ mình toàn phải chạy thêm xe ôm công nghệ về đêm để trang trải các khoản chi phí. Mình tính chuyển về các khu gần P.Thủ Đức để có giá thuê rẻ hơn, chấp nhận đi làm xa một chút", Huy nói.

ẢNH: THÁI PHÚC

Khảo sát tại các khu trọ trên đường Hoàng Diệu 2, đường số 6, Lê Văn Việt (P.Thủ Đức), gần các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, giá thuê phòng khoảng 20 m2, có gác, máy lạnh, phòng cháy chữa cháy đảm bảo… dao động từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm điện và các chi phí khác.

Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, quản lý dãy trọ ở đường số 8, P.Linh Xuân, TP.HCM (trước đây là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết: "Vào đầu năm học, lượng người có nhu cầu thuê tăng cao, khan hiếm phòng nên chủ trọ tăng thêm tiền thuê và phí dịch vụ. Những người ký hợp đồng thuê phòng dài hạn sẽ được giảm giá. Khi vào ở, người thuê phải thanh toán tiền phòng, phí dịch vụ và tiền cọc cho chủ nhà".

Không chỉ tăng phí thuê trọ, nhiều chủ trọ cũng tăng các loại phí dịch vụ khác. Nguyễn Lam Thịnh, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, hiện thuê trọ tại đường Tân An, P.Dĩ An, TP.HCM (trước đây là P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cho biết vừa chuyển chỗ ở do chủ trọ cũ bất ngờ tăng giá. "Phòng trước đây mình thuê 2,6 triệu đồng mỗi tháng đã bao gồm điện nước và các loại dịch vụ khác. Tuy nhiên, đầu tháng 7 chủ trọ bắt đầu thu thêm 100.000 đồng/tháng phí giữ xe và tiền đổ rác và 50.000 đồng tiền wifi. Tổng cộng tăng khoảng 150.000 đồng".