Ngày 17.11, tại Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng (xã Yên Trung và xã Tam Đa, TP.Bắc Ninh), Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội Công đoàn, quy mô 810 căn hộ cho thuê, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động trên địa bàn.

Dự án do Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư từ nguồn tài chính công đoàn theo quy định của luật Nhà ở năm 2023. Công trình được triển khai trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong, được UBND huyện Yên Phong cũ phê duyệt.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện ẢNH: THU HƯƠNG

Theo thiết kế, dự án gồm 6 khối nhà chung cư cao 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 55.420 m², cung cấp 810 căn hộ cho thuê khép kín. Các căn hộ được trang bị thang máy cùng những thiết bị, nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo, tủ bếp, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người lao động.

Ngoài khu nhà ở, dự án còn được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, với các hạng mục như nhà trẻ, bãi đỗ xe, cây xanh, mặt nước và khu thể dục thể thao. Các tiện ích này được kỳ vọng góp phần tạo lập môi trường sống thuận tiện, giúp công nhân có điều kiện nghỉ ngơi, chăm sóc con nhỏ và nâng cao sức khỏe sau giờ làm việc.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá cao sự hỗ trợ của lãnh đạo TP.Bắc Ninh cùng chính quyền hai xã Tam Đa và Yên Trung trong việc bố trí quỹ đất, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Phối cảnh dự án ẢNH: THU HƯƠNG

Ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai dự án đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, hạn chế tối đa các khoản phát sinh. Theo ông, việc tiết kiệm chi phí xây dựng có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm giá thuê nhà, qua đó giảm áp lực chi tiêu và cải thiện điều kiện sống cho công nhân, người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý chủ đầu tư cần bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và công năng sử dụng, hướng tới xây dựng công trình trở thành mô hình nhà ở kiểu mẫu dành cho công nhân. Trong quá trình hoàn thiện thiết kế, các đơn vị cần nghiên cứu bố trí thêm những không gian dịch vụ thiết yếu tại tầng 1, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân.

Dự án phấn đấu hoàn thành trước ngày 28.7.2029, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ẢNH: THU HƯƠNG

Đáng chú ý, dự án được yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước ngày 28.7.2029, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2029).

Việc khởi công dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng được xem là bước cụ thể hóa chủ trương chăm lo đời sống, bảo đảm phúc lợi cho đoàn viên và người lao động của tổ chức Công đoàn. Không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, công trình còn hướng tới tạo điều kiện để công nhân ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.