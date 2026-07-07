Khởi công dự án Saigon LightHouse trên trục Nguyễn Tất Thành

Dự án được định vị trở thành biểu tượng mới trên trục Nguyễn Tất Thành - khu vực đang có nhiều thay đổi về hạ tầng và không gian phát triển.

Khởi công một dự án mới trên trục Nguyễn Tất Thành

Sáng ngày 7.7.2026, Lễ khởi công dự án Saigon LightHouse được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo TP.HCM, đại diện các sở, ban, ngành, các tổ chức tín dụng, đơn vị tư vấn, nhà thầu và nhiều đối tác trong và ngoài nước.

Theo chủ đầu tư, đây không chỉ là một nghi thức khởi công mà còn thể hiện quyết tâm đưa dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng xây dựng, an toàn và tuân thủ các quy định trong suốt quá trình thực hiện.

Lễ khởi công dự án Saigon LightHouse tại 448 Nguyễn Tất Thành

Từ quỹ đất lâu năm đến một dự án mang định hướng phát triển dài hạn

Tọa lạc tại số 448 Nguyễn Tất Thành, Saigon LightHouse được phát triển trên quỹ đất mà Công ty Cổ phần Đầu tư IMG và Công ty Cổ phần Đầu tư MHL đã nghiên cứu và chuẩn bị trong nhiều năm.

Nguyễn Tất Thành là một trong những tuyến đường kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với khu Nam thành phố, đồng thời nằm trong khu vực đang từng bước được chỉnh trang và đầu tư hạ tầng. Việc dự án chính thức khởi công được kỳ vọng sẽ góp thêm một công trình mới vào quá trình phát triển không gian đô thị trên trục đường này.

Theo định hướng của chủ đầu tư, quá trình phát triển dự án không chỉ tập trung vào việc xây dựng công trình mà còn hướng đến sự hài hòa với cảnh quan hiện hữu, phát huy lợi thế kết nối của khu vực và tạo thêm giá trị cho không gian đô thị.

Phối cảnh tổng thể dự án Saigon LightHouse trên trục Nguyễn Tất Thành

Kiến trúc hướng đến bản sắc riêng và trải nghiệm sử dụng lâu dài

Bên cạnh lợi thế về vị trí, Saigon LightHouse được nghiên cứu theo định hướng kiến tạo một công trình có bản sắc thông qua giải pháp kiến trúc, thiết kế mặt đứng, chiếu sáng và tổ chức không gian.

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư IMG và Công ty Cổ phần Đầu tư MHL, quá trình thiết kế chú trọng tính đồng bộ giữa kiến trúc và cảnh quan xung quanh, đồng thời hướng tới việc tối ưu công năng sử dụng, gia tăng trải nghiệm cho cư dân và người sử dụng công trình trong dài hạn.

Phối cảnh kiến trúc Saigon LightHouse về đêm

Không gian sống được định hướng từ nhu cầu sử dụng thực tế

Saigon LightHouse được phát triển trên quan điểm lấy trải nghiệm sử dụng làm trọng tâm. Trong định hướng phát triển, các không gian sinh hoạt, tiện ích và khu vực công cộng được nghiên cứu theo hướng kết nối hài hòa giữa nhu cầu ở, nghỉ ngơi và các hoạt động cộng đồng. Mục tiêu tạo nên một môi trường sống thuận tiện, phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại.

Đây cũng là định hướng mà doanh nghiệp theo đuổi trong quá trình phát triển các dự án bất động sản, với trọng tâm là giá trị sử dụng lâu dài và chất lượng công trình thay vì những yếu tố ngắn hạn.

Chủ đầu tư đặt trọng tâm vào chất lượng và trách nhiệm triển khai

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tự Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, cho biết lễ khởi công là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển dự án, đồng thời thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc triển khai công trình theo đúng quy hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

"Mỗi công trình khi được triển khai đều mang theo trách nhiệm đối với đô thị và cộng đồng. Chúng tôi mong muốn Saigon LightHouse được xây dựng với tinh thần chuyên nghiệp, an toàn, chất lượng và hài hòa với sự phát triển chung của TP.HCM."

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư IMG và Công ty Cổ phần Đầu tư MHL, trong quá trình triển khai, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đối tác để bảo đảm dự án được thực hiện theo đúng kế hoạch và các yêu cầu kỹ thuật.

Ông Lê Tự Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư IMG - phát biểu tại buổi lễ





Đóng góp thêm một điểm nhấn cho diện mạo đô thị

Những năm gần đây, khu vực phía Nam TP.HCM nói chung và trục Nguyễn Tất Thành nói riêng đang chứng kiến nhiều thay đổi về hạ tầng và chỉnh trang đô thị.

Trong bối cảnh đó, việc một dự án mới chính thức được triển khai được xem là một tín hiệu tích cực, góp phần bổ sung thêm nguồn lực phát triển cho khu vực.

Không chỉ hướng đến việc kiến tạo một công trình có giá trị kiến trúc, Saigon LightHouse được định vị trở thành biểu tượng mới trên trục Nguyễn Tất Thành, đánh dấu bước phát triển mới của khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Sự hiện diện của hơn 40 đối tác phân phối chiến lược tại lễ khởi công cũng cho thấy sức hút của dự án và sự đồng hành của hệ thống phân phối ngay từ giai đoạn đầu triển khai.