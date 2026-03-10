Khởi công dự án 'Thành phố ánh sáng' 13.000 tỉ bên bờ sông Mã

Dự án Eurowindow Light City có quy mô 176 ha, tổng mức đầu tư gần 13.000 tỉ đồng, được định hướng phát triển trở thành khu đô thị xanh bên bờ bắc sông Mã, thuộc P.Nguyệt Viên (Thanh Hóa).

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án ẢNH: MINH HIẾU

Điểm nhấn của dự án là đại lộ Ánh sáng Di sản và công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam, tái hiện di sản văn hóa Đông Sơn với hình ảnh mặt trời, chim Lạc, trống đồng… hứa hẹn sẽ trở thành công trình biểu tượng, không gian văn hóa, giải trí và check-in tại Thanh Hóa.

Dự án được quy hoạch đồng bộ với hệ thống gần 200 tiện ích và đa dạng các loại hình sản phẩm như biệt thự, biệt thự đảo view hồ, liền kề, shophouse, căn hộ chung cư, shophouse khối đế, đặc biệt là shophouse 2 mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Eurowindow Holding, cho biết, dự án được vận hành theo tiêu chuẩn xanh thông qua việc quản lý năng lượng tiết kiệm, giảm lãng phí tài nguyên nước giúp kiến tạo môi trường sống bền vững cho cộng đồng cư dân.

"Eurowindow Holding cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án một cách bài bản, đảm bảo chất lượng, tiến độ, mục tiêu bàn giao giai đoạn 1 vào quý 3/2026, sớm đưa khu đô thị xanh, hiện đại Eurowindow Light City trở thành biểu tượng sống mới của xứ Thanh", ông Hồng nói.

Phối cảnh dự án Eurowindow Light City ẢNH: MINH HIẾU

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Eurowindow Light City là một trong những dự án khu đô thị có quy mô lớn, được quy hoạch bài bản với định hướng trở thành một khu đô thị xanh, hiện đại, một "Thành phố Ánh sáng" bên bờ sông Mã.

"Tôi tin tưởng rằng, khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo kiến trúc đô thị, tạo ra một không gian sống xanh, thông minh và đẳng cấp. Dự án góp phần tích cực vào việc thu hút đầu tư, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, kích thích ngành dịch vụ, thương mại phát triển và đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước", ông Liêm nói.