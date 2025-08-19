Khởi công dự án thành phố thông minh 4,2 tỉ USD tại Hà Nội

Hiện thực hóa tầm nhìn một đô thị xanh, đẹp, thông minh

Sáng 19.8, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) - liên danh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã chính thức khởi công dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội tại xã Vĩnh Thanh.

Đây là một trong 250 dự án trọng điểm được lựa chọn khánh thành và khởi công trên cả nước, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án ẢNH: PHÚ KHÁNH

Phát biểu tại sự kiện, ông Hirokazu Higashino, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Sumitomo Corpration châu Á & châu Đại Dương, cho biết dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội là biểu tượng cho tình hữu nghị và mối quan hệ khăng khít giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Hirokazu Higashino nhấn mạnh sẽ thúc đẩy việc phát triển toàn diện mô hình thành phố thông minh, tập trung vào quy hoạch đô thị hiệu quả về năng lượng với việc sử dụng năng lượng tái tạo và các công nghệ tiết kiệm năng lượng, từ đó góp phần đạt mức trung hòa carbon.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NHSC Nguyễn Thị Nga phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NHSC, thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ là khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị xanh, đẹp, thông minh, hiện đại và đẳng cấp của cả khu vực.

Đây cũng là một biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội và Việt Nam, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các tên tuổi hàng đầu trong khu vực và thế giới.

Tạo động lực phát triển khu vực phía bắc sông Hồng

Bà Nga nhấn mạnh, thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ không chỉ là một thành phố thông minh với những công nghệ, tiện ích hiện đại, tự động hóa… mà còn là một thành phố đáng sống, nơi người dân thực sự hài lòng với cuộc sống của mình. Đó không chỉ là một đô thị thông minh mà còn là đô thị bền vững và hạnh phúc.

Phối cảnh dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội ẢNH: NHSC

Với quy mô diện tích gần 272 ha cùng mức đầu tư dự kiến 4,2 tỉ USD, thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ phát triển với 6 giải pháp thông minh, gồm: năng lượng thông minh, quản trị thông minh, đời sống thông minh, sức khỏe - học tập thông minh, di chuyển thông minh và kinh tế thông minh…

Cũng theo bà Nga, người dân của thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ được sống trong không gian xanh, trong lành vì nơi đây sẽ như một công viên lớn với các loại cây đa dạng, trong đó có các loại cây có khả năng hạn chế ô nhiễm không khí.

"Cùng với việc sử dụng năng lượng tái tạo và các thiết bị thân thiện với môi trường, thành phố thông minh Bắc Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đô thị trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam và thế giới", bà Nga nói.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: KHẮC HIẾU

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, dự án không chỉ có ý nghĩa về quy hoạch, kiến trúc, mà còn mang nhiều giá trị chiến lược, tạo động lực phát triển cho khu vực phía bắc sông Hồng, hình thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ hiện đại.

Từ đó, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đội ngũ chuyên gia quốc tế góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.

"Đây là minh chứng cho sự hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời là hình mẫu cho sự phát triển đô thị thông minh, xanh, sạch, bền vững. TP.Hà Nội cam kết đồng hành với nhà đầu tư để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đã đề ra", ông Quyền nói và cho biết, tại lễ khởi công, nhà đầu tư đã ủng hộ 1 tỉ đồng cho xã Vĩnh Thanh.