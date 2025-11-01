Khởi công dự án The Emerald Garden View tại TP.HCM

Sự kiện khởi công dự án căn hộ The Emerald Garden View, đánh dấu cột mốc tiếp theo của Tập đoàn Lê Phong trong hành trình phát triển các dự án cao tầng chất lượng tại cửa ngõ đông bắc TP.HCM. Đồng thời, đây cũng là sự khởi đầu - mở ra cơ hội về nguồn cung mới cho người mua nhà thời điểm cuối năm 2025.

Sáng 29.10.2025, Lê Phong và SOL E&C chính thức khởi công The Emerald Garden View ẢNH: LÊ PHONG GROUP

Trước đó, Tập đoàn Lê Phong cùng các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế, giám sát, quản lý vận hành, tài chính và phân phối đã ký kết hợp tác chiến lược dự án The Emerald Garden View. Trong đó, SOL E&C - đơn vị thuộc top 5 nhà thầu uy tín hàng đầu Việt Nam đảm nhận khâu thiết kế và xây dựng dự án.

Với nhiều năm kinh nghiệm thi công hàng loạt dự án chung cư cao cấp, văn phòng, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại… trong và ngoài nước, sự tham gia của SOL E&C là "bảo chứng" tiến độ và chất lượng vượt trội cho The Emerald Garden View.

Toàn cảnh lễ khởi công dự án ẢNH: LÊ PHONG GROUP

Trong khi đó, Lê Phong được biết đến là chủ đầu tư sở hữu nhiều quỹ đất "sạch", chuẩn chỉnh pháp lý nhất nhì tại thị trường (Bình Dương cũ), nay là TP.HCM. Sự kết hợp của "bộ đôi" Lê Phong - SOL E&C tại The Emerald Garden View đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới tại TP.HCM.

Là sản phẩm tiếp theo mang thương hiệu cao cấp "The Emerald", The Emrald Garden View có quy mô hơn 2.000 sản phẩm với 2 tòa tháp cao 25 tầng, bao gồm căn hộ, condotel và shophouse. Sự kiện khởi công dự án lần nữa khẳng định tầm nhìn, uy tín và năng lực phát triển bền vững của Lê Phong trên thị trường bất động sản.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao tính pháp lý chuẩn chỉnh và chất lượng triển khai thực tế, The Emerald Garden View được chủ đầu tư cam kết triển khai đúng tiến độ, mang đến không gian sống lý tưởng cho cư dân tương lai.

Không dừng lại ở câu chuyện về chất lượng xây dựng, tiến độ hay pháp lý, bản thân The Emrald Garden View vốn rất nổi bật khi sở hữu nhiều ưu việt về vị trí kết nối, giá vừa túi tiền nhưng tiện ích sống cao cấp.

Điểm nhấn của dự án là hệ thống tiện ích quốc tế gắn liền với không gian xanh như trung tâm thương mại, hồ bơi tràn bờ, trường học, khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh, khu thể dục thể thao, khu giải trí giả lập, GYM, Yoga, phòng tiệc, phòng thư viện, phòng họp VIP, phòng co-working space...

Ít dự án căn hộ nào bố trí hơn 4.500 m2 diện tích cây xanh như The Emrald Garden View. Mỗi tiện ích phân bổ thành các dải công viên, lối dạo bộ và mảng vườn đan xen tổng thể, giúp cải thiện khí hậu và mang lại trải nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên. Tất cả hiện diện tại The Emrald Garden View, tạo nên cộng đồng sống văn minh, giàu tiện nghi trong tương lai.

Đặc biệt, nằm ngay trung tâm phường Thuận An - gần tuyến quốc lộ 13 và metro số 2 (đang chuẩn bị đầu tư), từ The Emerald Garden View cư dân dễ dàng kết nối đến các đô thị trung tâm - yếu tố khiến giá trị dự án gia tăng bền vững ở cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư cho thuê hay chuyển nhượng.

Đáng nói, The Emerald Garden View lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống của Lái Thiêu với vườn cây nặng trĩu quả và làng nghề Gốm lâu đời, vừa mang nét truyền thống, vừa hiện đại - đặc sắc. Chính điều này giúp cư dân cân bằng giữa nhịp sống đô thị với thiên nhiên gần gũi.

Với tâm huyết gầy dựng tổ ấm chất lượng, và điều này đã được minh chứng qua hàng loạt dự án thành công tại khu đông bắc TP.HCM, The Emerald Garden View là sản phẩm tiếp theo của Lê Phong với các giá trị nổi bật. Dự án hứa hẹn trở thành không gian sống chất lượng cho người trẻ, gia đình trẻ hiện đại với mức giá vừa vặn túi tiền, dễ sở hữu.