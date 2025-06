Khởi công Galia Hanoi - biểu tượng sống mới tại khu Nam Thủ đô

Tham dự lễ khởi công có sự góp mặt của ban lãnh đạo chủ đầu tư MEYGROUP, các đơn vị đối tác chiến lược là đại diện từ 16 đại lý phân phối và nhà thầu thi công. Buổi lễ thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ quy mô và tầm nhìn của dự án - được xem là biểu tượng sống mới tại khu Nam Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Phương Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực MEYGROUP chia sẻ: "Cảm hứng từ vẻ đẹp vượt thời gian đã được chúng tôi chuyển hóa thành triết lý phát triển xuyên suốt của dự án - đó là kiến tạo nên một không gian sống mang tính bền vững, đề cao yếu tố thiên nhiên, văn hóa và kết nối cộng đồng. Galia Hanoi không chỉ đơn thuần là một dự án nhà ở, mà còn là lời tuyên ngôn về phong cách sống đương đại - sang trọng, tinh tế và nhiều chiều sâu".

Đại diện chủ đầu tư công bố khởi công Galia Hanoi, dự án căn hộ hạng sang mới nhất của MEYGROUP tại phía Nam Thủ đô trong sáng 9.6.2025

Đại diện các đơn vị phân phối chiến lược cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của dự án. Ông Nguyễn Văn Tân - Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản AHS chia sẻ: "Là một trong số những đối tác kinh doanh Galia Hanoi, chúng tôi rất ấn tượng cũng như đặt nhiều kỳ vọng vào dự án. Chỉ sau 2 tuần chính thức ra mắt thị trường, Galia Hanoi đã nhận được đông đảo sự quan tâm, ủng hộ và đánh giá cao từ phía công chúng, nhà đầu tư. Tôi được lắng nghe nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng, cho thấy đây là một dự án rất chiến lược của khu Nam, khẳng định năng lực và tâm huyết của nhà phát triển bất động sản tinh khiết như MEYGROUP. Galia Hanoi là dự án mà chúng tôi tin sẽ mang lại giá trị bền vững, lâu dài cho khách hàng".

Các đại diện tham gia thực hiện nghi thức khởi công dự án Galia Hanoi

Với quy mô 6.088m², Galia Hanoi gồm một tòa tháp cao 33 tầng nổi, 3 tầng hầm và số lượng giới hạn 798 căn hộ cao cấp. Dự án là sản phẩm đầu tiên tại Hà Nội của MEYGROUP - thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, theo định hướng phát triển bất động sản "Tinh khiết" với 3 giá trị cốt lõi: sinh thái - trong lành - kết nối.

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược - ngay mặt tiền đường Đỗ Mười, kết nối trực tiếp vành đai 3 và cách Hồ Hoàn Kiếm chỉ 15 phút, Galia Hanoi còn gây ấn tượng với thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng từ núi non, thác đổ và biển mây. Mặt đứng của tòa nhà là tác phẩm kết hợp giữa Lá và Kính - một cuộc đối thoại nghệ thuật do HBA (Singapore) sáng tạo. Trong khi đó, toàn bộ nội thất được "chắp bút" bởi Aedas - đơn vị thiết kế đứng sau biểu tượng Marina Bay Sands (Singapore), với cảm hứng The Naturalist kết hợp giữa vật liệu tự nhiên và gam màu trung tính hài hòa.

Các đại diện tham gia thực hiện nghi thức khởi công dự án Galia Hanoi

Hệ tiện ích sinh thái của dự án cũng được đầu tư bài bản, trải dài theo chiều cao tòa tháp - tái hiện khung cảnh một khu rừng xanh giữa lòng cao ốc hiện đại. Concept độc đáo này được thực hiện bởi Belt Collins (Hong Kong) - thương hiệu thiết kế cảnh quan hàng đầu thế giới. Đồng hành cùng đó là CBRE trong vai trò đơn vị tư vấn quản lý vận hành và Illumination - đơn vị kiến tạo hệ ánh sáng cảnh quan nghệ thuật. Dự án đồng thời được thiết kế theo tiêu chuẩn chứng chỉ công trình xanh quốc tế Edge.

Galia Hanoi được đánh giá là một trong số rất ít dự án cao tầng nằm trọn trong lõi đường Vành đai 3. Với tầm nhìn thoáng rộng và không gian sống đa tầng gắn liền thiên nhiên, Galia Hanoi mở ra trải nghiệm sống thực sự khác biệt - giữa một Hà Nội hiện đại nhưng vẫn hàm chứa vẻ đẹp của thiên nhiên và chiều sâu văn hóa.

Galia Hanoi sở hữu tầm nhìn 300 độ mặt nước hướng ra sông Hồng, công viên Yên Sở và hệ thống hồ cảnh quan bao quanh

Cộng hưởng cùng thiết kế tinh tế và pháp lý vững vàng, Galia Hanoi nhanh chóng trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản phía Nam Hà Nội. Dự án không chỉ là cột mốc khởi đầu cho hành trình phát triển của MEYGROUP tại Thủ đô, mà còn là lời khẳng định cho tầm nhìn phát triển bền vững, thấu đáo và đầy cảm hứng của một thương hiệu bất động sản mang triết lý sống tinh khiết giữa lòng Hà Nội.