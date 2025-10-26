Khởi công hệ thống trường học đạt chuẩn quốc tế tại Đắk Lắk

Ngày 26.10, Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức lễ khởi công hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế tại Khu đô thị Thành phố cà phê (P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Chính thức diễn ra sau 3 tháng ký kết hợp tác chiến lược phát triển giáo dục với các đối tác INschool thuộc Tổ chức Giáo dục Interlink Education và Xanh Tuệ Đức, lễ khởi công hệ thống trường mầm non và tiểu học tiêu chuẩn quốc tế tại Khu đô thị Thành phố cà phê cho thấy sự ưu tiên, chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, cam kết phát triển hạ tầng – hệ tiện ích bền vững cho cư dân và cộng đồng của chủ đầu tư Trung Nguyên Legend.

Trung Nguyên Legend tổ chức lễ khởi công hệ thống trường học đẳng cấp quốc tế ẢNH: T.X

Với mục tiêu kiến tạo môi trường giáo dục hiện đại, nâng cao chất lượng sống và nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện về trí tuệ – thể chất – cảm xúc và tinh thần, hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế là trụ cột trọng tâm trong quy hoạch của Khu đô thị Thành phố cà phê, đưa khu đô thị trở thành "Thành phố mẫu mực – Cộng đồng thịnh vượng".

Bảo tàng thế giới cà phê là điểm đến trải nghiệm thú vị, bổ ích của các em thiếu nhi trong các hoạt động giáo dục ngoại khóa ẢNH: T.X

Hệ thống trường mầm non và tiểu học tiêu chuẩn quốc tế sẽ được áp dụng chương trình học tập đa ngôn ngữ với phương pháp giáo dục tiên tiến của thế giới, nhằm tạo nên môi trường giáo dục chất lượng cao, góp phần vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ.

Hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế tại Khu đô thị Thành phố cà phê kiến tạo môi trường giáo dục hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân và giá trị của khu đô thị ẢNH: T.X

Dự kiến, hệ thống trường mầm non và tiểu học tiêu chuẩn quốc tế tại Khu đô thị Thành phố cà phê sẽ đồng loạt tuyển sinh niên khóa đầu tiên trong năm học 2026 – 2027 để chào đón học sinh tại Đắk Lắk.