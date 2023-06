Khởi công không gian đọc sách và sinh hoạt Đội tại trung tâm bảo trợ

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công công trình

THẢO PHƯƠNG

Từ kinh phí đóng góp của phong trào Kế hoạch nhỏ

Công trình măng non này do Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội TP.HCM triển khai thực hiện theo kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2023, hưởng ứng ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu", và chào mừng kỷ niệm 30 năm các Chương trình, Chiến dịch tình nguyện hè TP.HCM.

Tham dự chương trình có chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM; anh Nguyễn Đức Trung, Phó ban Thiếu nhi Thành đoàn TP.HCM; anh Nguyễn Tường Khiêm, Phó giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân... Ngoài ra, còn có hàng chục tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Công trình măng non "Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội" là món quà ý nghĩa dành tặng cho thiếu nhi đang sinh hoạt, học tập tại Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân. Công trình được thực hiện từ nguồn kinh phí đóng góp của phong trào Kế hoạch nhỏ của đội viên, thiếu nhi thành phố với tổng giá trị hơn 56 triệu đồng.

Chị Hiền Trân trao tặng cây xanh cho đại diện các em thiếu nhi tại trung tâm THẢO PHƯƠNG

Công trình sẽ được thực hiện bằng những giờ công lao động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM và các thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM với các nội dung thực hiện như: dọn vệ sinh, sơn vẽ trang trí tường, lắp đặt thêm bàn, ghế đọc sách, tivi, âm thanh và các bộ trò chơi dân gian, trò chơi sáng tạo cùng với "Không gian Bác Hồ với thiếu nhi".

Cũng tại buổi lễ này, các đại biểu đã trao tặng cây xanh cho các em thiếu nhi. Những chậu cây này sẽ được các em ở Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân chăm sóc và đặt vào khuôn viên "Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội" sau khi công trình hoàn thành.

Hạnh phúc vì được góp sức mình vào hoạt động ý nghĩa

Ngay sau lễ khởi công, các tình nguyện viên đã nhanh chóng vệ sinh các thiết bị vui chơi dưới sân cũng như thực hiện vệ sinh, dọn dẹp và di chuyển, sắp xếp lại tủ sách, bàn ghế trên thư viện.

Các thanh niên tình nguyện bắt tay vào lau rửa các công trình vui chơi tại trung tâm THẢO PHƯƠNG

Chính nhờ sự góp mặt của đội hình áo xanh mà không khí sáng 11.6 tại Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân nhộn nhịp hơn thường ngày. Mặc dù phải lau chùi các công trình vui chơi ở ngoài sân giữa tiết trời oi bức, nhưng điều đó không làm vơi đi những nhiệt huyết của tình nguyện viên. Ai nấy đều cười tươi vì được góp sức mình vào một công trình ý nghĩa dành cho trẻ em.

Ai nấy đều cười tươi vì được góp sức mình vào một công trình ý nghĩa dành cho trẻ em THẢO PHƯƠNG

Trương Công Quẫn, sinh viên Trường CĐ Nghề TP.HCM, thành viên của Đoàn thanh niên xung kích P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, chia sẻ: "Sáng nay, mình dậy từ rất sớm để đi dự lễ ra quân các Chương trình, Chiến dịch tình nguyện hè 2023. Buổi lễ kết thúc mình liền chạy về đây (Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân – PV) để cùng các tình nguyện viên khác tham gia lau rửa các dụng cụ tại sân chơi cho các em thiếu nhi. Dù phải đứng ngoài nắng để lau rửa nhưng mình không thấy mệt, ngược lại cảm thấy vui và hạnh phúc".

Thanh niên tình nguyện không ngại ngần đội nắng, xắn ống quần và tay áo để lau rửa các thiết bị vui chơi THẢO PHƯƠNG

Ở một góc khác, Hồ Kim Anh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và các nữ tình nguyện viên tham gia dọn dẹp vệ sinh tủ sách tại thư viện. Kim Anh cho biết: "Chúng mình đến đây từ lúc 7 giờ. Mình cảm thấy rất vui khi được góp một phần nhỏ sức mình để chung tay giúp trẻ em của trung tâm. Mình cảm thấy việc làm này giúp mùa hè của mình trở nên ý nghĩa hơn".

Các nam tình nguyện viên di chuyển tủ, bàn ghế trên thư viện THẢO PHƯƠNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Tường Khiêm, Phó giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân, chia sẻ: "Thật may mắn khi trung tâm được thụ hưởng các công trình như thế này. "Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội" có ý nghĩa rất đặc biệt với các em đang được chăm sóc ở đây. Trung tâm sẽ tận dụng không gian này để hoạt động một cách hiệu quả và ý nghĩa nhất".