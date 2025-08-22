Khởi công khu nhà LB02-LB03 tại Aqua Waterfront City, cột mốc hợp tác giữa Novaland và VictoryCons

Đây được xem là bước tiến mới, nối dài chuỗi thông tin tích cực cho Aqua City và khẳng định cam kết của Novaland trong việc đẩy mạnh thi công hoàn thiện, bàn giao nhà theo tiến độ cho khách hàng. Đồng thời, mang đến tín hiệu lạc quan cho sự chuyển mình của thị trường bất động sản ven sông tại Đồng Nai.

Đại diện Novaland và VictoryCons thực hiện nghi thức khởi công các công trình nhà ở thấp tầng khu LB02, LB03 thuộc Aqua Waterfront City, đô thị Aqua City

Chỉ hai ngày trước đó, vào ngày 19.8, cả nước đã chứng kiến Lễ khởi công và khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỉ đồng, sự kiện trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Trong dòng chảy sự kiện lớn lao đó, Lễ khởi công thi công hoàn thiện hàng trăm sản phẩm nhà ở tại Aqua Waterfront City cũng là một minh chứng cho sự chuyển mình, góp phần tạo động lực phát triển hạ tầng - đô thị - kinh tế - xã hội của khu vực phía nam.

Ngay sau Lễ khởi công, VictoryCons nhanh chóng bắt tay triển khai thi công hoàn thiện các công trình nhà ở theo kế hoạch

Sau hơn 3 năm vướng mắc, Aqua City đã chính thức được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 cho toàn bộ dự án. Đây là cú hích quan trọng để dự án quy mô gần 1.000 ha tăng tốc triển khai, hướng tới mục tiêu trở thành khu đô thị sinh thái bền vững, dự kiến đón khoảng 60.000 cư dân.

Là một trong những phân khu nổi bật của Aqua City, Aqua Waterfront City thừa hưởng toàn bộ lợi thế của khu đô thị và thuận tiện kết nối đến sân bay Long Thành trong tương lai khi nằm ngay trung tâm kết nối của trục đường xương sống khu đô thị và tuyến đường Nam Cao lộ giới đến 60m. Với lợi thế này, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao mà còn sở hữu tiềm năng đầu tư vượt trội.

VictoryCons được Novaland tin tưởng thi công 153 căn Nhà ở thấp tầng khu LB02, LB03 thuộc Dự án Khu đô thị Aqua Waterfront City

Aqua Waterfront City được quy hoạch đồng bộ với hàng loạt tiện ích hiện đại: khu thương mại, trung tâm giải trí, thể thao, trường học, công viên ven sông và khu vui chơi. Mỗi hạng mục đều được chú trọng để mang đến không gian sống tiện nghi, hiện đại và gắn kết cộng đồng. Hiện dự án đang triển khai thi công nhộn nhịp, liên tục đón cư dân về nhận nhà, hình thành cộng đồng thịnh vượng.

Ông Dương Minh Trí, đại diện VictoryCons, bày tỏ: "Aqua City là một đại đô thị tầm vóc, đáng sống và tạo sức hút lớn với cư dân và nhà đầu tư. Kế thừa hơn 14 năm kinh nghiệm cùng hơn 50 dự án cấp 1 đã hoàn thành trên khắp cả nước, chúng tôi cam kết triển khai công trình trên nền tảng 3 giá trị cốt lõi: Chất lượng - Tiến độ - An toàn. Đây không chỉ là lời hứa, mà còn là nguyên tắc đã thấm sâu vào văn hóa làm việc và trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động của VictoryCons".

Aqua City hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của thị trường bất động sản

Sự hợp tác giữa Novaland và VictoryCons không chỉ hướng đến mục tiêu tạo nên một khu đô thị kiểu mẫu mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị ven sông tại Đồng Nai, thúc đẩy hạ tầng, dịch vụ và kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ. Aqua Waterfront City nói riêng và đô thị Aqua City nói chung hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của thị trường bất động sản khu vực, nơi hội tụ cả giá trị sống lẫn giá trị đầu tư dài hạn.