Khởi công metro số 2 TP.HCM ngay trong năm nay

Trong mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch của TP.HCM, metro số 2 là tuyến xuyên tâm dài nhất với tổng chiều dài toàn tuyến 48 km. Hiện tại, dự án xây dựng tuyến metro số 2 đang được chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (Bến Thành - Tham Lương) đang được triển khai. Dự án được UBND TP.HCM phê duyệt ngày 11.10.2010 với tổng mức đầu tư ban đầu 26.000 tỉ đồng. Đến năm 2019, vốn dự án điều chỉnh tăng lên gần 47.900 tỉ đồng.

Hướng tuyến metro Bến Thành - Tham Lương

Toàn tuyến metro số 2 giai đoạn 1 dài hơn 11 km, trong đó có 9,2 km đi ngầm, phần còn lại trên cao và đường dẫn vào depot Tham Lương (Q.12), bao gồm 9 ga ngầm và 1 ga trên cao. Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối khu vực trung tâm thành phố với phía tây bắc, góp phần giảm áp lực giao thông cho các trục đường chính như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, Cộng Hòa…

Trước đây, kế hoạch khai thác tuyến metro số 2 được đặt ra vào năm 2026. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, UBND TP.HCM đã điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2030, khởi công xây dựng vào 2026.

Dự thảo mới nhất của Sở GTCC đặt ra kế hoạch giữa năm nay dự án sẽ được hoàn tất khảo sát, thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và hồ sơ nghiên cứu khả thi để thẩm định. Thành phố sẽ duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 9, sau đó chọn nhà thầu và khởi công trong tháng 12.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, công tác giải phóng mặt bằng dự án metro số 2 hiện đã đạt 99,83%, với 584/585 trường hợp bàn giao. Vướng mắc còn lại là trụ sở Công an Q.3, đang chờ hoàn tất thủ tục bàn giao giữa Bộ Công an và Công an TP.HCM, dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 1 năm nay.

Bên cạnh đó, việc di dời hạ tầng kỹ thuật tại 12/12 vị trí nhà ga và các đoạn đào hở cũng đang được triển khai đồng loạt, bao gồm hệ thống điện, viễn thông, cấp - thoát nước, chiếu sáng và cây xanh. Ban Quản lý đường sắt đô thị cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công tác di dời hạ tầng vào quý 3.

Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM cho thấy, cùng với metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km đang khai thác, trong 10 năm tới, thành phố sẽ có tổng cộng 355 km metro. Đến năm 2045, mạng lưới này sẽ tăng lên 510 km. Các tuyến metro sắp tới được định hướng tăng chiều dài đi ngầm để giảm chi phí đền bù, đẩy nhanh thi công và khai thác hiệu quả không gian ngầm, kết hợp chỉnh trang đô thị theo mô hình TOD.

Ngoài kế hoạch khởi công metro Bến Thành - Tham Lương cuối năm nay, dự thảo cũng đề ra lộ trình thực hiện nhiều nhóm công việc để thực hiện hiệu quả theo các cơ chế mới, bao gồm xây dựng các khung pháp lý cụ thể; chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án; kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan chuyên trách; đào tạo phát triển nhân lực đường sắt đô thị...