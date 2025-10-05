Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi công nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa hơn 12.000 tỉ

Nguyễn Trường
05/10/2025 14:50 GMT+7

Nhà hát Opera Hà Nội với công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề có tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng tại trung tâm bán đảo Quảng An (P.Tây Hồ, Hà Nội) đã chính thức được khởi công.

Sáng 5.10, UBND TP.Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An (P.Tây Hồ).

Mô hình 3D nhà hát Opera Hà Nội

Mô hình 3D nhà hát Opera Hà Nội

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2025).

Theo ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, lễ khởi công mang ý nghĩa rất lớn lao đánh dấu sự chung tay của Nhà nước, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo một Hà Nội sáng tạo, văn hiến, hiện đại, vươn tầm quốc tế.

Nhà hát Opera Hà Nội sẽ là một "thánh đường nghệ thuật" mới của thủ đô sánh vai với các công trình danh tiếng trên thế giới. Đây không chỉ là nơi biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao, nhà hát Opera Hà Nội sẽ còn góp phần định vị Hà Nội trên bản đồ văn hóa thế giới, trở thành điểm đến để bạn bè quốc tế tìm về, trải nghiệm thủ đô đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

"Đây là công trình xã hội hóa 100% vốn đầu tư từ Tập đoàn Sun Group. Với chúng tôi, đây không chỉ là một dự án mà còn là một sứ mệnh, một vinh dự đặc biệt, là tấm lòng tri ân của người con sinh ra và lớn lên tại Hà Nội để kiến tạo một biểu tượng văn hóa cho thủ đô và đất nước", ông Trường chia sẻ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công

ẢNH: VIẾT THÀNH

Tại lễ khởi công, ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho biết, Dự án đầu tư xây dựng nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề do Tập đoàn Sun Group đầu tư, với tổng mức vốn hơn 12.000 tỉ đồng, trên quy mô diện tích đất hơn 19 ha.

Dự án bao gồm nhà hát Opera Hà Nội hiện đại, đa năng, sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi, phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của thủ đô; cùng khu công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, thưởng thức và giải trí của nhân dân, đồng thời là điểm nhấn thu hút du lịch trong và ngoài nước.

Theo ông Tuấn, dự án khi được khởi công xây dựng hứa hẹn tạo nên một công trình mang dấu ấn nghệ thuật - kiến trúc đặc sắc, xứng đáng trở thành biểu tượng văn hóa mới của Việt Nam. Đây sẽ là địa chỉ đỏ cho những sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa và du lịch phát triển mạnh mẽ.

"Chúng ta tin tưởng khi hoàn thành, nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề sẽ góp phần thay đổi diện mạo nâng cao giá trị khu vực và là một điểm đến văn hóa - du lịch tầm cỡ quốc tế", ông Tuấn nói.

Khởi công nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa hơn 12.000 tỉ- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, phát biểu tại lễ khởi công

ẢNH: VIẾT THÀNH

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, cho rằng, sự ra đời của nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề sẽ là nơi hội tụ tinh hoa, tiến bộ đặc sắc của thế giới.

Đồng thời cũng là nơi lan tỏa các giá trị văn hóa của người Việt Nam. Tài năng của người Việt Nam cũng được giới thiệu với thế giới.

"Chúng ta rất kỳ vọng rằng, đây là một minh chứng cho sự bắt đầu, để chúng ta có nhiều hơn những nhà hát opera, nhiều hơn những công trình văn hóa hiện đại để thủ đô Hà Nội xứng tầm là một thủ đô văn hiến, hiện đại, xanh, đẹp…", ông Thắng bày tỏ.

Nhà hát Opera Hà Nội nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 18 - năm 2025 đã vinh danh Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại Quảng An (phường Tây Hồ) tại hạng mục Giải Ý tưởng. Lễ trao giải diễn ra tối 3.10 tại Trung tâm Triển lãm (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

nhà hát Opera Hà Nội Công trình văn hóa hồ Tây Bán đảo Quảng An Khởi công Tập đoàn Sun Group hà nội 71 năm Ngày giải phóng thủ đô
