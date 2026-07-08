Khởi công siêu cảng 50.000 tỉ đồng: Cơ hội phân khúc căn hộ chuyên gia tại TP.HCM

Trong bối cảnh đó, Maison Grand nổi bật nhờ vị trí đắc địa cùng lợi thế bàn giao hoàn thiện, có thể ở hoặc khai thác cho thuê ngay với mức giá chỉ từ 33 triệu đồng/m².

Siêu cảng 50.000 tỉ đồng tạo lực cầu mới cho phân khúc căn hộ chuyên gia

Ngày 1.7.2026, UBND TP.HCM đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ tại phường Phú Mỹ với tổng vốn đầu tư khoảng 50.000 tỉ đồng được xem là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị siêu cảng quốc tế của thành phố.

Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ với tổng vốn đầu tư khoảng 50.000 tỉ đồng được khởi công 1.7.2026

Theo quy hoạch, Cảng Cái Mép Hạ có quy mô hơn 351 ha, đủ khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT, giúp hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam có thể kết nối trực tiếp với nhiều thị trường quốc tế mà không cần trung chuyển qua các cảng trong khu vực. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng liên vùng như sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đang từng bước triển khai, hình thành mạng lưới kết nối đa phương thức giữa cảng biển, hàng không và logistics.



Không chỉ là một dự án hạ tầng, Cái Mép Hạ còn được kỳ vọng trở thành hạt nhân của khu thương mại tự do (FTZ), thu hút các doanh nghiệp logistics, sản xuất, xuất nhập khẩu và dịch vụ quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc khu vực sẽ đón lượng lớn chuyên gia, kỹ sư, cấp quản lý và đội ngũ lao động chất lượng cao đến làm việc, sinh sống.

Theo giới chuyên gia, đây là nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực rõ rệt, ưu tiên các dự án đã hoàn thiện, thuận tiện kết nối và có chất lượng sống cao. Khác với những sản phẩm đầu tư chỉ kỳ vọng vào tăng giá, căn hộ chuyên gia không chỉ có tính thanh khoản cao mà còn tạo ra giá trị từ nhu cầu sử dụng thực tế và đặc biệt là khả năng tạo ra dòng tiền cho thuê ổn định nhờ được đặt trong một khu vực có động lực tăng trưởng mạnh về hạ tầng, du lịch và kinh tế.

Maison Grand hưởng lợi từ vị trí đa kết nối, sẵn sàng khai thác ngay

Đón đầu xu hướng này, Maison Grand được phát triển theo định hướng căn hộ dành cho chuyên gia với lợi thế nổi bật về vị trí và khả năng khai thác ngay sau khi nhận bàn giao.

Từ dự án, cư dân có thể kết nối thuận tiện đến trung tâm kinh tế TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển quốc tế cũng như trung tâm du lịch Vũng Tàu thông qua mạng lưới giao thông liên vùng đang ngày càng hoàn thiện. Khả năng kết nối đa chiều giúp Maison Grand đáp ứng nhu cầu sinh sống của đội ngũ chuyên gia thường xuyên làm việc giữa các trung tâm logistics, khu công nghiệp, cảng biển và các đầu mối kinh tế trọng điểm.

Căn hộ Maison Grand tại phường Phú Mỹ được nhiều nhà đầu tư và khách hàng tìm hiểu

Không chỉ sở hữu lợi thế vị trí, Maison Grand còn là một trong số ít dự án đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao và đưa vào khai thác ngay. Các căn hộ được bàn giao với tiêu chuẩn cao cấp, tặng kèm gói nội thất Nhật Bản, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí hoàn thiện và nhanh chóng vận hành.



Đối với nhà đầu tư, đây là lợi thế đáng kể khi thị trường ngày càng ưu tiên những sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền thực. Bên cạnh đó, chính sách cam kết cho thuê trong 6 tháng với lợi nhuận nhân đôi càng gia tăng sức hấp dẫn, góp phần giảm áp lực tìm kiếm khách thuê trong giai đoạn đầu khai thác.

Mức giá chỉ từ 33 triệu đồng/m² mở ra cơ hội đón đầu chu kỳ tăng trưởng

Một trong những điểm tạo nên sức hút của Maison Grand là mức giá chỉ từ 33 triệu đồng/m², đây được xem là mức giá "hiếm có khó tìm" đối với một dự án đã hoàn thiện, sở hữu vị trí kết nối chiến lược và hướng đến phân khúc chuyên gia.

Bên cạnh đó, chính sách thanh toán chỉ từ 15% đến khi nhận nhà giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, tạo điều kiện cho khách hàng vừa sở hữu tài sản, vừa có thể khai thác ngay để tạo dòng tiền.

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch đô thị siêu cảng quốc tế, làn sóng phát triển hạ tầng và nhu cầu ngày càng lớn của cộng đồng chuyên gia đang mở ra dư địa tăng trưởng cho những dự án sở hữu giá trị khai thác thực. Với vị trí đa kết nối, sản phẩm hoàn thiện theo tiêu chuẩn Nhật Bản, khả năng đưa vào vận hành ngay cùng mức giá hấp dẫn, Maison Grand đang mang đến cơ hội đón đầu xu hướng của một phân khúc được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển của đô thị siêu cảng quốc tế TP.HCM.