Khởi công tu bổ chùa Cầu ở Hội An với kinh phí 20 tỉ đồng

Ngày 28.12, UBND TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ di tích chùa Cầu (cầu Nhật Bản, Lai Viễn kiều), biểu tượng của Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Dự án tu bổ di tích chùa Cầu đã được HĐND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và UBND TP.Hội An phê duyệt thiết kế triển khai.

Dự án có sự tài trợ về kinh phí để nghiên cứu từ Quỹ Sumitomo và hỗ trợ chuyên gia tư vấn từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Dự án có tổng kinh phí 20,2 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam 50% và UBND TP.Hội An 50%. UBND TP.Hội An làm chủ đầu tư, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An quản lý dự án, thi công trong vòng 360 ngày. Đặc biệt, JICA cũng cử chuyên gia hỗ trợ tu bổ.

Cụ thể, chùa Cầu sẽ được tu bổ, gia cố hệ nền, móng, mố, trụ cầu; tu bổ hệ sàn, hệ khung gỗ, hệ mái; cải tạo hệ thống điện, chống mối công trình. Ngoài ra, dự án sẽ tôn tạo cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật (gồm điện chiếu sáng cảnh quan, chống sét, phòng cháy chữa cháy, mạng internet, hệ thống camera an ninh...).

Để thực hiện dự án, nhà thầu thi công sẽ xây dựng nhà bao che phục vụ thi công tu bổ, bảo quản di tích, đảm bảo giao thông dân sinh và phục vụ khách tham quan trong quá trình tu bổ chùa Cầu.





Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho hay chùa Cầu (còn gọi là cầu Nhật Bản, Lai Viễn kiều) là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo không chỉ ở Việt Nam mà còn hiếm thấy trên thế giới.

Đây là di tích có giá trị đặc biệt trên nhiều phương diện (lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật…), là sự hội tụ, sự kết hợp hòa quyện các thành phần, các giá trị văn hóa nội sinh và ngoại nhập, phương Đông – phương Tây, tạo nên một chỉnh thể đa dạng trong thống nhất, trở thành biểu tượng của thành phố Hội An.

“Với tuổi đời gần 400 năm tồn tại trong khu vực có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, chịu tác động của nhiều yếu tố về thời gian, môi trường tự nhiên và con người nên di tích đã và đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dầu luôn nhận được sự quan tâm, ưu tiên hàng đầu trong việc gìn giữ, bảo tồn di tích với khoảng hơn 7 lần sửa chữa lớn nhỏ trước đây, nhưng đến thời điểm hiện nay di tích đã ở trong tình trạng xuống cấp nguy hiểm nên yêu cầu đặt ra cần phải có giải pháp toàn diện để trùng tu”, ông Sơn nói.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An, trước khi tu bổ chùa Cầu, việc đánh giá hiện trạng kỹ thuật di tích được đặc biệt chú trọng và thực hiện kỹ lưỡng, từng chi tiết.

Đồng thời, số hóa di tích bằng công nghệ 3D phục vụ lưu trữ và công tác tu bổ, hội thảo, lập hồ sơ khoa học, tôn tạo cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật; tiến hành 2 đợt khoan địa chất để xác định kết cấu địa tầng, đánh giá khả năng gây lún móng và đo xung điện để đánh giá độ rung, tính ổn định của mố, trụ cầu.