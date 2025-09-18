Khởi công tuyến đường dự phóng thuộc dự án trên đường Võ Văn Kiệt

Tuyến đường đi qua khu dự án Stella 69 - Stella 79 - Stella 89 mở ra hướng lưu thông thuận tiện cho cả cư dân nội khu lẫn cộng đồng dân cư lân cận

Theo quy hoạch, tuyến đường này được chấp thuận chủ trương đầu tư theo định hướng xã hội hóa, Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Trong giai đoạn 1, Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA Group hiến đất, bố trí toàn bộ kinh phí để xây dựng mới và cải tạo mặt đường; hoàn thiện hệ thống thoát nước trên toàn tuyến.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ là 'mạch giao thông' quan trọng, giúp cư dân trong và ngoài khu dự án kết nối nhanh chóng đến các trục đường lớn, rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm thành phố cũng như các khu vực lân cận. Đồng thời, tạo ra mạng lưới giao thông đồng bộ và an toàn hơn cho người dân.

Hơn nữa, việc nâng cấp hạ tầng giao thông đồng bộ không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng mà còn gia tăng giá trị bất động sản của cả khu vực.

Hình ảnh máy móc thiết bị thi công tại công trình

Đại diện Ban Quản lý Dự án KITA Group cho biết, việc khởi công tuyến đường đi qua dự án nằm trong chiến lược hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, đưa khu dự án Stella 69 - Stella 79 - Stella 89 trở thành khu đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư ngày càng cao. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho cam kết của KITA Group trong việc hiện thực hóa các dự án với tiến độ chuẩn mực, đảm bảo chất lượng và an toàn thi công.

'Chúng tôi coi đây là cột mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của toàn thể KITA Group trong việc không ngừng nâng tầm diện mạo đô thị, kiến tạo không gian sống chất lượng cho cộng đồng. Việc tuyến đường đi vào hoạt động sẽ mang đến diện mạo mới, nâng cao giá trị cho dự án và khu vực xung quanh', đại diện Ban Quản lý Dự án chia sẻ.

Khởi công tuyến đường này không chỉ đơn thuần là việc triển khai một hạng mục hạ tầng, mà còn là bước tiến thể hiện tầm nhìn dài hạn của KITA Group - mang đến một đô thị hiện đại, đồng bộ, nơi mỗi công trình đều góp phần kiến tạo chuẩn mực sống mới cho cư dân và cộng đồng.

Khu dự án Stella 69 - Stella 79 - Stella 89 tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, có kết nối giao thông thuận tiện với trung tâm thành phố và khu vực lân cận

Bên cạnh đó, ngày 30.06.2025 vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 3415/QĐ-UBND chấp thuận KITA Group là đơn vị đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ và Căn hộ Ngôi sao 69 (Stella 69). Đây là dự án đầu tiên trong khu dự án Stella 69 - Stella 79 - Stella 89 được cấp phép triển khai, đóng vai trò tiên phong mở đường cho sự hình thành chuỗi khu đô thị hiện đại và đồng bộ tại phường An Lạc, TP.HCM.

Dự án Stella 69 được phê duyệt với tổng diện tích khu đất 5.248,4 m2, mật độ xây dựng 40% và quy mô dân số dự kiến gần 1.000 người. Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở và phát triển hạ tầng dịch vụ tại khu vực.