Khởi công xây dựng 28 ngôi nhà cho người dân xã biên giới Lào Cai

Tham dự lễ khởi công có ông Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai; bà Trần Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Tập đoàn Hòa Phát.

Toàn cảnh lễ khởi công xây dựng ngôi nhà đầu tiên cho người dân xã A Lù ẢNH: PHAN HẬU

Ngôi nhà đầu tiên được khởi công xây dựng dành cho anh Thào A De (18 tuổi, trú thôn Phìn Chải 2, xã A Lù). Trong trận mưa lũ kinh hoàng sau bão số 3 hồi đầu tháng 9, anh De đã mất đi cả bố và mẹ là ông Thào A Phìn (39 tuổi) và bà Sùng Thị Pia (38 tuổi). Ngôi nhà thân yêu, nơi anh sinh ra và lớn lên cũng bị mưa lũ và bùn đất xóa sổ.

Ông Hoàng Giang (bìa trái), đại tá Trần Quang Tùng (thứ 3 từ trái sang) và nhà báo Trần Việt Hưng (bìa phải) động viên anh Thào A De ẢNH: PHAN HẬU

Ông Lồ A Sính, Bí thư Đảng ủy xã A Lù, cho biết A Lù là xã vùng cao biên giới còn rất nhiều khó khăn, giao thông đi lại chưa thuận tiện, hộ nghèo chiếm tới 53%. Đời sống đã khó khăn, cơn bão số 3 còn khiến 28 ngôi nhà bị tàn phá (sạt lở, vùi lấp hoàn toàn), 330 nhà bị ảnh hưởng cần phải di chuyển ra chỗ ở an toàn và 2 hộ gia đình thiệt hại về người (1 hộ chết 5 người, 1 hộ chết 2 người) và hàng loạt tài sản, cánh đồng, hoa màu bị sạt lở, vùi lấp, thiệt hại lớn về kinh tế.

"Hôm nay, Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Hòa Phát, Ban vận động cứu trợ H.Bát Xát tổ chức khởi công xây dựng 28 căn nhà cho 28 hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 3, với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta mà các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã gửi đến nhân dân xã A Lù", ông Sính nói.

Khu vực xây dựng nhà ở cho người dân được đoàn công tác lựa chọn ẢNH: PHAN HẬU

Ông Sính cho rằng, số tiền hỗ trợ xây dựng 28 căn nhà, mỗi căn nhà 200 triệu đồng là một số tiền lớn mà nhiều hộ dân lao động nhiều năm cũng chưa tích cóp được. Vì vậy, sự đóng góp của Báo Thanh Niên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Hòa Phát sẽ giúp các hộ dân có một mái ấm, một ngôi nhà khang trang hơn.

Phấn đấu hoàn thành 28 căn nhà trước 20.1.2025

Tại lễ khởi công xây dựng ngôi nhà đầu tiên cho người dân xã A Lù, đại tá Trần Quang Tùng chia sẻ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã vận động cán bộ chiến sĩ và kết nối với các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ 30 triệu đồng, 650 lượt xe các loại, huy động 3.150 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả. Tổng giá trị quy ra bằng tiền trên 3 tỉ đồng.

Mỗi ngôi nhà đều là tình cảm, trách nhiệm của Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai hướng về người dân bị ảnh hưởng bão lũ ở khu vực biên giới ẢNH: PHAN HẬU

Cạnh đó, đơn vị kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đến hỗ trợ người dân ở khu vực các xã, thị trấn với 652 đoàn, tổng giá trị tiền mặt và hiện vật khoảng 30 tỉ đồng. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát xây nhà cho 28 hộ gia đình bị mất nhà sau cơn bão số 3 tại xã A Lù.

Đại tá Tùng khẳng định, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, xây dựng theo hình thức cuốn chiếu, hộ dân nào có đất, đảm bảo các thủ tục pháp lý sẽ làm trước. Sau đó, tiến hành đồng loạt khởi công các nhà còn lại.

"Chúng tôi đã làm việc với đơn vị thi công và phấn đấu hoàn thành toàn bộ 28 căn nhà trước 20.1.2025", đại tá Tùng nhấn mạnh.

Góp phần bảo vệ an ninh biên giới

Cũng tại lễ khởi công, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, bày tỏ chưa đầy 1 tháng sau buổi làm việc đầu tiên giữa Báo Thanh Niên, đại diện Tập đoàn Hòa Phát, UBND H.Bát Xát và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, đến nay lễ khởi công xây dựng ngôi nhà đầu tiên tại xã A Lù đã được tổ chức. Đây là kết quả của tinh thần trách nhiệm làm việc khẩn trương, nỗ lực, cố gắng rất lớn của tất cả các đơn vị.

"Chúng tôi nhận thức rằng, xây mới 28 ngôi nhà tại xã A Lù, địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn tại H.Bát Xát, là một dự án thiện nguyện đặc biệt ý nghĩa khi có sự đồng hành của quý bạn đọc, đối tác của Thanh Niên hướng về đồng bào biên giới.

Những ngôi nhà được xây dựng kiên cố, khang trang không chỉ giúp đồng bào người Mông, người Hà Nhì… có nơi ở mới khang trang, an toàn hơn sau những đau thương, mất mát không thể bù đắp trong cơn bão số 3 mà còn là những công trình mang biểu tượng về tinh thần đoàn kết quân dân, sức sống vươn lên mạnh mẽ của đồng bào các dân tộc thiểu số sau thiên tai, là sự hỗ trợ, động viên đồng bào yên tâm gắn bó với địa bàn biên giới, chung tay cùng bộ đội biên phòng tham gia gìn giữ an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia", nhà báo Trần Việt Hưng nói.

Ông Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: PHAN HẬU

Tại buổi lễ, ông Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, cảm ơn tới Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát đã quan tâm giúp đỡ, chia sẻ, dành tình cảm đặc biệt và sự hỗ trợ to lớn, thiết thực, kịp thời đối với người dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nói chung và người dân các dân tộc khu vực biên giới H.Bát Xát nói riêng trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Ông Giang đánh giá, 28 ngôi nhà xây dựng cho nhân dân xã A Lù là tình cảm, trách nhiệm của Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai hướng về người dân bị ảnh hưởng bão lũ khu vực biên giới.

Qua đó, giúp người dân khu vực biên giới từng bước ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, xây dựng, củng cố mối quan hệ quân dân ngày càng bền chặt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.