Khởi công xây dựng làng villa Bắc Hội An

Khởi công phân khu Green Villa

Nhà phát triển Navi Property vừa động thổ biệt thự mẫu Green Villa, tọa lạc trung tâm dự án với hướng nhìn đắt giá ôm trọn công viên trung tâm và mặt nước xanh mát của sông Hoài.

Green Villa gồm 51 biệt thự tân cổ điển dựa trên cảm hứng kiến trúc Indochine sang trọng, diện tích 300 - 500 m². Phân khu hạ tầng đồng bộ, không gian sinh thái, tiện ích nội khu hoàn thiện như chợ, nhà văn hóa, công viên, trường mẫu giáo... đảm bảo tiện nghi cho gia đình nhiều thế hệ.

Cùng với các tiện ích ngoại khu lân cận như Bệnh viện quốc tế Việt - Úc, trường học các cấp, các chuỗi resort nghỉ dưỡng cao cấp... phân khu được kỳ vọng là không gian sinh thái đáng sống hàng đầu khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng.

Bà Lê Thị Oanh, Chủ tịch Navi Property cho biết, quy hoạch biệt thự Green Villa phù hợp với chiến lược phát triển khu vực Bắc Hội An trở thành đô thị tiện ích của phố cổ với chuỗi nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú, nơi vừa an cư vừa kinh doanh hiệu quả với các hoạt động thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí phục vụ du khách khu vực Hội An - Điện Bàn.

Biệt thự mẫu hoàn thành sẽ mở cửa cho khách tham quan và trải nghiệm nghỉ dưỡng bên sông Hoài, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư với giá trị gia tăng vượt trội, cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn cho những nhà đầu tư tiên phong.