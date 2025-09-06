Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Khởi đầu chiến lược phát triển bền vững du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
06/09/2025 16:00 GMT+7

Ngày 3.9, thành phố Đà Nẵng đã chào đón đoàn xúc tiến du lịch Đài Loan với Hội nghị Xúc tiến du lịch tại khách sạn Koi Resort & Residence. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chiến lược dài hạn nhằm phát triển thị trường Việt Nam – một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ giới thiệu thương hiệu mới "Taiwan – Waves of Wonder", đoàn Đài Loan còn nhấn mạnh cam kết phát triển du lịch bền vững, gắn kết với văn hóa và bảo vệ môi trường. Trong những năm gần đây, nhiều điểm đến của Đài Loan (Trung Quốc) đã được công nhận là "du lịch xanh", và hội nghị lần này là dịp để chia sẻ thành quả cũng như định hướng tương lai. Việc lựa chọn Đà Nẵng – thành phố định hướng phát triển xanh và thông minh – đã khẳng định sự đồng điệu, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác song phương lâu dài. Sự kiện không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm du lịch, mà còn phản ánh tầm nhìn dài hạn của Đài Loan (Trung Quốc) trong chiến lược phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Khởi đầu chiến lược phát triển bền vững du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Derek Chou - Giám đốc Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc), Văn phòng tại TP.HCM chia sẻ thông tin

Trong những năm gần đây, Đài Loan (Trung Quốc) liên tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới với nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2024, 7 điểm đến và 2 doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) lọt Top 100 điểm đến du lịch xanh toàn cầu. Năm 2025, Hồ Nhật Nguyệt, Bành Hồ và Bờ Biển Bắc tiếp tục được chứng nhận là điểm đến du lịch xanh. Những thành tựu này không chỉ nâng cao hình ảnh, mà còn cho thấy cam kết mạnh mẽ với xu hướng du lịch bền vững.

Hội nghị tại Đà Nẵng là nơi Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ những giá trị đó. Hình ảnh thương hiệu mới "Taiwan – Waves of Wonder" được giới thiệu không chỉ với vẻ đẹp tự nhiên, mà còn nhấn mạnh đến trách nhiệm môi trường và trải nghiệm thân thiện. Các hoạt động thủ công, ẩm thực, nghệ thuật không chỉ để quảng bá mà còn để khẳng định: du lịch Đài Loan (Trung Quốc) gắn liền với văn hóa và sự phát triển hài hòa.

Khởi đầu chiến lược phát triển bền vững du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Derek Chou - Giám đốc Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc), Văn phòng tại TP.HCM chụp hình cùng đối tác tại Đà Nẵng

Đặc biệt, việc tổ chức hội nghị tại Đà Nẵng – thành phố vốn nổi tiếng với định hướng du lịch xanh và thông minh – càng làm nổi bật sự tương đồng trong tầm nhìn. Đà Nẵng đang nỗ lực trở thành "thành phố sự kiện và lễ hội", trong khi Đài Loan (Trung Quốc) lại muốn mở rộng thị trường bằng các sản phẩm bền vững. Sự gặp gỡ này mở ra cơ hội hợp tác song phương trên nền tảng giá trị chung.

Ngoài ra, phái đoàn cũng khẳng định sẽ tiếp tục khai thác các đường bay charter để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của khách Việt, đồng thời mở rộng hợp tác trong du lịch khen thưởng và hội nghị – triển lãm. Đây đều là những lĩnh vực mang tính bền vững cao, vì không chỉ dựa vào khách lẻ, mà còn gắn liền với các hoạt động kinh tế – thương mại lâu dài.

Khởi đầu chiến lược phát triển bền vững du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam - Ảnh 3.

Toàn cảnh đối tác là công ty du lịch Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ thông tin cùng công ty du lịch tại Đà Nẵng

Hội nghị tại Đà Nẵng do đó không chỉ là một sự kiện xúc tiến ngắn hạn, mà còn là bước khởi đầu cho một chiến lược dài hạn: biến Việt Nam thành thị trường trọng điểm, đồng thời thúc đẩy du lịch Đài Loan (Trung Quốc) theo hướng bền vững, gắn với văn hóa, ẩm thực và hợp tác doanh nghiệp.

Với đà tăng trưởng ấn tượng, hơn 180.000 khách Việt Nam đến Đài Loan (Trung Quốc) trong 5 tháng đầu năm 2025, cùng những hoạt động quảng bá chuyên nghiệp, có thể tin rằng mối quan hệ hợp tác du lịch song phương sẽ còn phát triển mạnh mẽ. Đà Nẵng đã chứng kiến sự khởi đầu này, và chắc chắn trong tương lai, thành phố sẽ tiếp tục là điểm hẹn cho nhiều chiến lược hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

