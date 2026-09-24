Khởi đầu đúng tạo nền tảng cho doanh nghiệp vươn xa

Với một doanh nghiệp, thời gian và nhân sự đều quý như vàng. Trong khi đó, mỗi sản phẩm ngân hàng như tài khoản thanh toán, ngân hàng điện tử, thẻ doanh nghiệp, chi lương thường đi kèm quy trình đăng ký riêng, biểu phí riêng, điều kiện ưu đãi riêng. Khi dùng độc lập từng sản phẩm, người phụ trách tài chính phải tự ghép nối, theo dõi nhiều đầu mối cùng lúc, để đảm bảo không bỏ sót cơ hội và kiểm soát ngân sách hiệu quả. Đây là tác vụ tiêu tốn thời gian mà lẽ ra có thể dành cho những việc tạo ra giá trị trực tiếp hơn.

Chưa kể, nếu có nhu cầu sử dụng nhiều sản phẩm tài chính khác nhau, các khoản phí của những sản phẩm này cũng là con số đáng cân nhắc.

Thấu hiểu nhu cầu đó, SACOMBANK triển khai chương trình "Đồng hành Tài Lộc - Bứt phá thành công" đến hết ngày 31.12.2026, miễn phí sử dụng gói Bizpro đối với khách hàng doanh nghiệp mới, khách hàng doanh nghiệp tái kích hoạt giao dịch và khách hàng doanh nghiệp hiện hữu đang giao dịch tại ngân hàng khi đăng ký sử dụng từ 3 sản phẩm trở lên.

BizPro là gói giải pháp tài chính chuyên biệt, tích hợp 07 loại hình sản phẩm và tính năng thiết yếu như quản lý tài khoản, ngân hàng điện tử, chuyển khoản nội địa với phí dịch vụ bằng 0, giúp doanh nghiệp tối ưu ngân sách. Cụ thể, doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp tái kích hoạt giao dịch sẽ được miễn phí 6 tháng sử dụng dịch vụ Bizpro. Riêng khách hàng doanh nghiệp hiện hữu và chưa đăng ký sử dụng Bizpro, SACOMBANK tặng ngay 3 tháng trải nghiệm gói sản phẩm độc đáo này.

Với Bizpro, doanh nghiệp không mất nhiều thời gian đăng ký, không bị gián đoạn hoạt động hay phải "cân đong đo đếm" các loại phí. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận quà giá trị như iPad Air, Samsung Watch, nâng tầm đẳng cấp doanh nhân khi thường xuyên giao dịch tại SACOMBANK.

Như vậy, từ lúc bắt đầu thành lập, quay trở lại hoạt động đến khi mở rộng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đều có thêm cơ hội lựa chọn một hệ sinh thái tài chính phù hợp cho mình.

Một khởi đầu thuận lợi không chỉ giúp doanh nghiệp xử lý tốt những nhu cầu trước mắt, mà còn tạo nền tảng để vận hành linh hoạt hơn khi quy mô kinh doanh thay đổi. Khi lựa chọn đúng ngay từ những bước đầu tiên, doanh nghiệp có thể dành thêm nguồn lực cho hoạt động cốt lõi và tự tin tiến xa hơn trên hành trình phía trước.

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