Khởi đầu một chuẩn sống mới cho gia đình trẻ cùng The AGULA

Lấy cảm hứng từ triết lý "Ba lớp bao bọc cho một chốn bình yên", The AGULA trở thành lớp bao bọc tĩnh tại sau cùng, cân bằng nhịp sống năng động với không gian riêng tư, an yên và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Tại khu nhà phố liền kề, mỗi căn nhà sở hữu khoảng sân trước – nơi trẻ nhỏ khám phá thiên nhiên qua những bước chân đầu đời, đồng thời là nơi cha mẹ thư giãn và những cuộc gặp gỡ hàng xóm diễn ra tự nhiên. Những khoảng mở ấy không chỉ nuôi dưỡng tuổi thơ, gắn kết các thành viên trong gia đình mà còn góp phần hình thành một cộng đồng cư dân văn minh.

Đặc biệt, The AGULA nằm trong khu dân cư đã hiện hữu với hàng nghìn cư dân đang sinh sống, đồng thời thừa hưởng hạ tầng và chuỗi tiện ích của Khu dân cư Thương mại - Dịch vụ Phúc An đã được đầu tư đồng bộ. Nhờ đó, cư dân có thể khai thác ngay hệ tiện ích sẵn có và an tâm lựa chọn một khu đô thị đã hình thành cộng đồng văn minh, ổn định.

Giá trị mỗi căn nhà tại đây được bồi đắp từ những điều giản dị nhưng bền vững: khoảng sân mở ra tuổi thơ, thiên nhiên hiện diện trong từng nhịp sống.



