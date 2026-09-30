Khởi đầu sạch khỏe cho những bước chân chạm tới ước mơ

Khoảng cách đến trường không chỉ tính bằng kilomet

Sau mỗi mùa mưa lũ, con đường đến trường ở nhiều bản làng vùng cao lại thêm những thử thách mới. Có nơi đất đá sạt lở, những đoạn đường lầy lội kéo dài, thậm chí học sinh phải vượt suối để tới lớp. Với các em học sinh tại Trường tiểu học Phúc Than (Mường Than, Lai Châu), Trường PTDT bán trú tiểu học & THCS Y Tý (Lào Cai) hay Điểm trường Làng Cát, Trường tiểu học & THCS Đakrông (Quảng Trị), đó chính là những gì các em đang trải qua mỗi ngày để đến được lớp học. Hành trình tựu trường vì thế không chỉ bắt đầu bằng tiếng trống khai giảng, mà còn từ những bước chân vượt qua cung đường còn in dấu sau mùa mưa.

Với trẻ em ở đây, việc đến lớp là hành trình vượt qua nhiều lớp khó khăn nối tiếp nhau. Tại Lai Châu, những trận sạt lở đất đá sau mưa lũ khiến nhiều đoạn đường tới trường trở nên nguy hiểm, có nơi bùn đất vùi lấp cả lối đi. Tại Lào Cai và Quảng Trị, những xã biên giới còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất trường lớp đã xuống cấp, thậm chí điểm trường ở Đakrông vẫn chưa có nhà vệ sinh đạt chuẩn. Trên những cung đường đèo dốc trơn trượt ấy, nhiều em vẫn đến trường với đôi giày dép đã rách, thậm chí đi chân đất - điều tiềm ẩn không ít nguy hiểm mỗi khi trời mưa.

Bởi vậy, để một đứa trẻ có thể đến trường đều đặn và theo đuổi việc học lâu dài, bên cạnh khoảng cách địa lý còn là câu chuyện về một môi trường học tập an toàn, những điều kiện sinh hoạt phù hợp và sức khỏe được chăm sóc mỗi ngày.

Chuỗi hoạt động hỗ trợ của Lifebuoy trước thềm năm học mới

Trước thềm năm học 2026 - 2027, Lifebuoy phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Quảng Trị và các đơn vị đồng hành triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ học sinh:

Tài trợ gói xây sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện vệ sinh tại các điểm trường thuộc 3 địa phương với tổng giá trị 670 triệu đồng;

Trao tặng 2.200 suất quà cho học sinh là những sản phẩm sạch khuẩn, giày dép tổng giá trị 750 triệu đồng;

Tổ chức 1.000 suất khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho học sinh;

Trao 70 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục hành trình học tập.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh đã hào hứng nhận những phần quà, đồng thời được hướng dẫn thực hành rửa tay với xà phòng ngay tại điểm trường.

Các em học sinh được hướng dẫn thực hành rửa tay với xà phòng tại điểm trường

Bùn có thể lấm chân, ước mơ không lấm lem

Ở những nơi con đường đến lớp còn xa, điều kiện học tập còn nhiều hạn chế, một môi trường giáo dục ổn định không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận tri thức mà còn góp phần giúp trẻ em duy trì việc học lâu hơn, giảm nguy cơ bỏ học sớm. Trong hành trình ấy, Lifebuoy lựa chọn bắt đầu từ những điều thiết thực nhất: một đôi giày giúp bước chân thêm vững vàng trên đường tới lớp, một buổi khám sức khỏe kịp thời, một phần quà sữa tắm và nước rửa tay để đảm bảo vệ sinh, cùng một suất học bổng tiếp sức và một môi trường trường học được cải thiện để các em an tâm học tập.

Không khí rộn ràng ngày khai giảng với sự đồng hành của Lifebuoy, thầy cô và các đơn vị địa phương trong hành trình tiếp sức học sinh tới trường

Bùn có thể lấm chân, nhưng không thể làm lấm lem ước mơ. Đó cũng là điều Lifebuoy mong muốn tiếp tục đồng hành trong những mùa tựu trường tiếp theo, để mỗi khởi đầu đến trường của trẻ em thêm sạch khỏe và vững vàng. Bởi hành trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" cũng được vun đắp từ chính những bước chân khỏe mạnh đến trường hôm nay.