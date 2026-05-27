Khơi dậy sức mạnh sáng tạo từ người lao động

Trong năm 2025, toàn Tổng Công ty đã thực hiện được 128 sáng kiến, đề tài khoa học công nghệ và nhiệm vụ KHCN, đạt 106,67% kế hoạch năm. Nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao, làm lợi hàng tỉ đồng giúp nâng cao hiệu quả công việc, thuận tiện trong thao tác, giảm thời gian, công sức cho công nhân, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài và thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Giải pháp chế tạo bộ AC Auto Loadbank trong thử nghiệm Inverter - Hệ thống UPS

Có thể kể đến như giải pháp tối ưu vận hành quạt sấy gas, tăng nhiệt độ gió làm mát rotor các tổ máy tuabin khí tại Nhà máy điện Phú Mỹ 1 giúp giảm suất hao nhiệt tổ máy khoảng 0,78%, làm lợi ước tính hơn 23 tỉ đồng. Hay tại Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS), nhiều sáng kiến thể hiện rõ năng lực tự chủ kỹ thuật của đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật. Trong đó, giải pháp chế tạo bộ AC Auto Loadbank thử nghiệm bộ Inverter - hệ thống UPS đã giúp đơn vị chủ động nguồn lực phục vụ đại tu, giảm đáng kể chi phí thuê thiết bị bên ngoài; Sáng kiến gia công, chế tạo dụng cụ đánh bóng van hơi chính đã rút ngắn thời gian xử lý một bề mặt từ 3 - 4 giờ xuống còn khoảng 30 phút, nâng cao đáng kể năng suất lao động và chất lượng sửa chữa.

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật, phong trào lao động sáng tạo tại EVNGENCO3 còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số và quản trị doanh nghiệp. Nhiều công cụ phần mềm nội bộ, module trực quan hóa dữ liệu, ứng dụng Python, API service đã được đưa vào sử dụng hiệu quả trong quản lý kỹ thuật, giám sát vận hành và điều phối nhân sự.

Tại buổi Lễ biểu dương "Người lao động ngành Điện tiêu biểu", "An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu" năm 2026; sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2025 - 2028 và tổng kết, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Tổng Công ty lần thứ IV năm 2026, Tổng Công ty đã tuyên dương khen thưởng cho 09 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Tổng Công ty năm 2025.