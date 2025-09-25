Khơi dậy tinh thần ‘7 dám’, đưa Tuyên Quang bứt phá trong nhiệm kỳ mới

Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế

Ngày 24.9, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất có phương châm: 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển', xác định mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao; phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc bộ.

Trong nhiệm kỳ tới, Tuyên Quang xác định 3 khâu đột phá. Thứ nhất, đột phá mạnh mẽ về xây dựng thể chế theo thẩm quyền để thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Thứ hai, Tuyên Quang tiếp tục đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông; hạ tầng công nghệ; hạ tầng đô thị; hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Thứ ba, Tuyên Quang xác định đột phá phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đạt được trong 5 năm qua.

Ông Chiến nhấn mạnh, với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 4 nhóm chỉ tiêu với 18 chỉ tiêu cụ thể, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ tới khẳng định quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Sau hợp nhất, tỉnh Tuyên Quang đứng trước cơ hội lịch sử, bước đi chiến lược, mang tầm nhìn dài hạn, mở ra các hành lang phát triển liên vùng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, toàn diện và lâu dài.

Theo đó, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Tuyên Quang khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực của địa phương, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.

'Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ quyết tâm bứt phá, lập nên những thành tựu phát triển mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra, góp phần vào thực hiện mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc', ông Chiến nói.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang có 68 ủy viên

Tại đại hội, các đại biểu nghe thông báo các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 68 ủy viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 22 ủy viên.

Trong đó, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Ông Hầu A Lềnh tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu trong phiên bế mạc chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh khẳng định, đại hội đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh.

Thành công ấy mở ra giai đoạn phát triển mới với quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và hướng tới mục tiêu tỉnh phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết một lòng, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

'Đây là kim chỉ nam hành động trong giai đoạn mới, khơi dậy ý chí tự tin, tự hào, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang', Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh.