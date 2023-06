Khởi động chiến dịch ‘Đẩy lùi suy dưỡng' toàn cầu cho trẻ nhỏ

Đây là hợp tác lâu dài giữa các bên nhằm thúc đẩy cộng đồng tại các nước cùng chung tay đẩy lùi tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Iker Casillas, cầu thủ huyền thoại của Real Madrid, hiện là Phó giám đốc Quỹ Real Madrid, phối hợp cùng Abbott triển khai chiến dịch LIÊN CHÂU

Chiến dịch sẽ cung cấp các công cụ sàng lọc suy dinh dưỡng cho các cộng đồng địa phương và tài trợ cho các chương trình chống suy dinh dưỡng tại các trường thể thao, xã hội trực thuộc Quỹ Real Madrid.

Đặc biệt, thông điệp nâng cao nhận thức nhằm đẩy lùi suy dinh dưỡng được thể hiện trong ngày thi đấu trong trận đấu cuối cùng của CLB Real Madrid ở mùa giải LaLiga 2022 - 2023 vào cuối tuần này (ngày 4.6, tại sân vận động của Real Madrid).

Với các hoạt động cụ thể, Abbott và Real Madrid cùng nêu bật vấn đề suy dinh dưỡng trên phạm vi toàn cầu để thúc đẩy giáo dục về dinh dưỡng và khuyến khích nhiều trẻ em được khám sàng lọc hơn.

Đây là bước đầu tiên trong công cuộc đẩy lùi suy dinh dưỡng. Hợp tác này đã cùng tạo ra băng đeo tay "Đẩy lùi suy dinh dưỡng" được thiết kế riêng dựa trên cảm hứng từ thước đo chu vi vòng giữa cánh tay (MUAC) z-score dễ sử dụng, giúp phát hiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Các cầu thủ Real Madrid sẽ đeo băng tay trước khi bắt đầu trận đấu với câu lạc bộ Athletic Bilbao vào ngày 4.6 và băng đeo tay cũng sẽ được phát cho những người hâm mộ đến xem trận đấu tại sân vận động Santiago Bernabéu, nhằm nâng cao nhận thức về nỗ lực đẩy lùi suy dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ tặng hơn 10.000 thước MUAC z-score cho các cộng đồng đang cần công cụ thiết thực này trên toàn cầu. Đây là công cụ đo bắp tay cho trẻ nhỏ, giúp phát hiện sớm và đúng tình trạng suy dinh dưỡng.

"Chạy để đẩy lùi suy dinh dưỡng"

Ban tổ chức cho biết sẽ tổ chức giải "Chạy để đẩy lùi suy dinh dưỡng" lần đầu tiên với các cự ly 5 km và 10 km tại các cơ sở đào tạo của Real Madrid ở TP.Madrid vào thứ bảy, ngày 3.6, để nâng cao nhận thức về suy dinh dưỡng.

Toàn bộ lợi nhuận thu được từ giải chạy sẽ được dùng để tài trợ cho giáo dục và sàng lọc suy dinh dưỡng tại các trường thể thao, xã hội của Quỹ Real Madrid trên toàn cầu. Ban tổ chức cũng đã ra mắt trang điện tử BeatMalnutrition.com để cung cấp các thông tin quan trọng về suy dinh dưỡng ở trẻ em cũng như thông tin về chiến dịch “Đẩy lùi suy dinh dưỡng”.

Theo ban tổ chức, ước tính chung trên thế giới, cứ 3 trẻ em dưới 5 tuổi thì có 1 em bị suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ có các thể: thấp còi (chiều cao dưới mức khỏe mạnh so với độ tuổi); gày còm (cân nặng dưới mức khỏe mạnh so với chiều cao); thừa cân (cân nặng vượt quá mức khỏe mạnh so với chiều cao).

Suy dinh dưỡng ảnh hưởng đến phát triển thể chất của trẻ trong tương lai. Trẻ béo phì dễ mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, thừa cân béo phì, tim mạch trong tương lai.

Bà Ann Smith, đồng lãnh đạo Trung tâm Giải pháp chống suy dinh dưỡng của Abbott, cho biết: “Thông qua hợp tác với Real Madrid và chiến dịch "Đẩy lùi suy dinh dưỡng", chúng ta giúp cho trẻ có cách sống lành mạnh và giúp cộng đồng phát hiện suy dinh dưỡng ở trẻ em, từ đó các em có thể được hỗ trợ và cung cấp thêm các nguồn lực cần thiết”.

Tại Việt Nam, Abbott đã có các hợp tác can thiệp cải thiện dinh dưỡng cho trẻ nhỏ từ hơn 10 năm qua.