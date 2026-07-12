Khởi động cuộc thi AIROC 2026

Trước những thay đổi của kỷ nguyên số, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc lập trình robot. AIROC 2026 ra đời, kế thừa 19 năm phát triển của Robothon, nhằm chuyển dịch trọng tâm từ "thi đấu robot" sang "ứng dụng công nghệ". Tại đây, robot trở thành công cụ để học sinh rèn luyện tư duy sáng tạo, khả năng xử lý dữ liệu và giải quyết các bài toán thực tiễn thông qua AI và IoT.

Cuộc thi AIROC 2026 chính thức khởi động từ ngày 11.7 ẢNH: BTC

Không chỉ là sân chơi lập trình robot, AIROC được xây dựng như một mô hình giáo dục công nghệ tích hợp, nơi học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán thực tiễn thông qua robot tự hành, dành cho học sinh từ 6 - 18 tuổi.

Chủ đề của AIROC 2026 là Synapse City - Một thành phố thông minh trong bối cảnh năm 2050. Đây đều là những bài toán mô phỏng các thách thức của đô thị thông minh trong tương lai. Học sinh sẽ điều khiển robot tự hành để giải quyết các bài toán thực tiễn như xử lý sự cố môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, điều phối nguồn lực và phân tích dữ liệu.

Cuộc thi được chia làm 4 bảng: Bảng sơ cấp dành cho học sinh từ 6 - 9 tuổi, mỗi đội có 1 - 2 thành viên; Bảng trung cấp dành cho học sinh từ 9 - 12 tuổi, mỗi đội có 1 - 2 thành viên; Bảng cao cấp dành cho học sinh từ 11 - 15 tuổi, mỗi đội có 2 - 3 thành viên; Bảng ưu tú dành cho học sinh từ 15 - 18 tuổi, mỗi đội có 2 - 3 thành viên.

Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi: Vòng cấp tỉnh, thành phố (tháng 9.2026), tại vòng này, ban tổ chức các tỉnh sẽ chọn ra 36 đội/tỉnh để vào tham dự vòng quốc gia. Vòng cấp quốc gia (tháng 10.2026), được tổ chức ở hai miền, miền Bắc tại Hà Nội và miền Nam tại TP.HCM. Tại vòng chung kết quốc gia mỗi miền sẽ lựa chọn tổng cộng 100 đội vào vòng thi quốc tế (mỗi miền 50 đội). Vòng cấp quốc tế (29.11.2026), dự kiến có 300 đội đến từ các nước Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc.

Theo ban tổ chức, AIROC không chỉ là cuộc thi công nghệ dành cho học sinh, mà sẽ trở thành hệ sinh thái giáo dục góp phần nuôi dưỡng thế hệ công dân số có tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ và khả năng giải quyết những vấn đề của tương lai.