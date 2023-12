Khởi động cuộc thi flashmob cho học sinh THPT quy mô toàn TP.HCM

Sinh viên Greenwich Việt Nam nhảy flashmob trong Lễ hội Vương quốc Anh tại TP.HCM

Với chủ đề "Ước mơ, thanh xuân và tuổi trẻ", Cuộc thi "Greenwich Vietnam Flashmob 2024" được tổ chức bởi Greenwich Việt Nam nhằm mục tiêu tạo nên một sân chơi phong trào sôi động dành riêng cho học sinh THPT tại TP.HCM, hướng đến xây dựng một cộng đồng học sinh thành phố mang tên Bác sáng tạo, năng động và nhiệt huyết thông qua nghệ thuật nhảy đồng diễn. Đây cũng là cơ hội để các em học sinh thể hiện tinh thần đoàn kết, năng khiếu nghệ thuật và bản sắc của ngôi trường các em đang theo học.

Đặc biệt, cuộc thi được "cầm cân nảy mực" bởi đội ngũ ban giám khảo uy tín, chất lượng gồm: Kiện tướng Dancesport Khánh Thi, Biên đạo Quang Đăng và Tiến sĩ Raj Dass - Đại diện Đại học Greenwich, Anh quốc khu vực Đông Nam Á.

Cuộc thi nhảy đồng diễn dành riêng cho học sinh THPT trên địa bàn TP.HCM nhận đơn đăng ký từ ngày 20.11.2023

Cuộc thi dành cho học sinh đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn TP.HCM, mỗi đội thi có tối thiểu 20 thành viên. Chung kết cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27.1.2024 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương - số 2 Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Mỗi đội thi sẽ trình diễn tiết mục nhảy đồng diễn trên nền nhạc tự chọn (nhạc Việt Nam hoặc nhạc nước ngoài). Mỗi tiết mục dự thi có thời lượng biểu diễn từ 4 - 6 phút, khuyến khích các tác phẩm dự thi có tính sáng tạo về bối cảnh, góc quay, hình thức thể hiện, có tính thẩm mỹ, đảm bảo thuần phong mỹ tục về trang phục, động tác biểu diễn.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên đến 48 triệu đồng, gồm: Giải Quán quân trị giá 20 triệu đồng và 1 cúp vàng, Giải Á quân trị giá 12 triệu đồng và 1 cúp bạc, Giải Quý quân trị giá 8 triệu đồng và 1 cúp đồng, 2 Giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải, Giải Cổ động trị giá 2 triệu đồng.

Đơn vị tổ chức cuộc thi - Greenwich Việt Nam là chương trình liên kết quốc tế giữa Trường Đại học FPT và Đại học Greenwich, Vương quốc Anh từ năm 2009. Với sứ mệnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế, Greenwich Việt Nam đào tạo theo chương trình nguyên bản của Đại học Greenwich - ngôi trường đại học có lịch sử lâu đời tại Anh quốc. Trường nằm trong Top 501- 600 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2024 theo The World University Rankings, Top 86 trường đại học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới theo THE Impact Rankings 2023 và Top 1 trường đại học tốt nhất London do sinh viên bình chọn bởi StudentCrowd năm 2023.

Greenwich Việt Nam hiện đang đào tạo chương trình đại học quốc tế tại 4 cơ sở tại các thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Các chuyên ngành đào tạo tại trường đều là những chuyên ngành hot bao gồm: Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa và Kỹ thuật số, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Marketing, Quản trị Sự kiện, Quản trị Truyền thông, Kinh doanh quốc tế và Trí tuệ nhân tạo. Sinh viên tốt nghiệp tại Greenwich Việt Nam được nhận bằng quốc tế từ Đại học Greenwich Vương quốc Anh có giá trị toàn cầu, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Cuộc thi Greenwich Vietnam Flashmob 2024 chính thức nhận đơn đăng ký dự thi từ ngày 20.11.2023. Các thí sinh đăng ký tham gia và xem thể lệ chi tiết tại đây.