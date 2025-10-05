Khởi động Cuộc thi Vẽ tranh Cathay 'Em vẽ ước mơ của em' lần thứ 17

Tham dự lễ phát động có ông Jason Hùng – Giám đốc Đối ngoại và Huấn luyện điện tử, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam; ông Mai Xuân Trưởng – Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam; nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình – Phó Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ; nhà giáo Nguyễn Thị Bích Thủy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm; cùng các lãnh đạo Văn phòng Hà Nội của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam và đông đảo các thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tiết mục văn nghệ mở màn sôi động của các em học sinh trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Xuân Trưởng nhấn mạnh: “Năm 2025 đánh dấu mốc đặc biệt – năm thứ 17 Cathay Việt Nam đồng hành cùng cuộc thi "Em vẽ ước mơ của em". Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục góp phần tạo nên một sân chơi nghệ thuật đầy cảm hứng cho các em nhỏ. Mỗi nét vẽ chính là bước khởi đầu để các em khám phá bản thân, định hướng tương lai và nuôi dưỡng những ước mơ lớn. Cuộc thi không chỉ là một hoạt động thường niên mà còn là sứ mệnh lâu dài của Cathay trong hành trình ươm mầm tương lai trẻ em Việt Nam."

Ông Mai Xuân Trưởng phát biểu khai mạc Lễ phát động cuộc thi vẽ tranh Cathay “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 17 tại Hà Nội

Thay mặt Ban Biên tập Báo TNTP&NĐ, nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình gửi lời cảm ơn đến Công ty Cathay Việt Nam vì sự đồng hành bền bỉ suốt 17 năm qua, đồng thời khẳng định ý nghĩa tốt đẹp của "sân tranh" đầy sắc màu này và gửi lời chúc đến các "họa sĩ nhí": "Em vẽ ước mơ của em" được tổ chức thường niên trong 17 năm qua đã tạo điều kiện cho các em nhỏ thỏa sức thể hiện ước mơ, nuôi dưỡng đam mê ngay từ những nét vẽ đầu đời. Dù bạn nhỏ bé, bạn vẫn có quyền mơ ước. Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ cho họ, và vì thế, "Em vẽ ước mơ của em" chính là nơi đặt viên gạch đầu tiên cho những hành trình lớn của tương lai. Chúc các em vẽ được những giấc mơ thật đẹp, sống trọn vẹn với đam mê của mình; chúc cuộc thi năm nay thành công tốt đẹp và có thật nhiều tác phẩm tuyệt vời.”

Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình khẳng định hành trình bền bỉ và ý nghĩ

Cuộc thi vẽ tranh Cathay "Em vẽ ước mơ của em" năm thứ 17 tiếp tục dành cho thiếu nhi trong độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2025. Dự kiến kết quả sẽ được công bố và trao giải trong khoảng thời gian từ 01 đến 12/12/2025. Với quy mô toàn quốc và hệ thống giải thưởng đa dạng, cuộc thi được chia thành hai nhóm tuổi (6–8 và 9–10 tuổi), xét giải theo từng khu vực với các hạng mục: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và giải tập thể. Tổng cộng, cuộc thi năm 2025 sẽ trao 252 giải cá nhân và 114 giải tập thể với tổng giá trị giải thưởng lên tới 560 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao tặng hơn 27.000 bộ chì màu và 140.000 tờ giấy vẽ miễn phí đến các em nhỏ tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc. Riêng tại lễ phát động ở Hà Nội, các em học sinh tham dự được phát giấy vẽ, sáp màu để vẽ trực tiếp và nộp bài ngay tại sân trường.

Các “cây cọ nhí” hào hứng tham gia vẽ tranh tại chỗ trong Lễ phát động tại Hà Nội

Những bức tranh ấn tượng thể hiện ước mơ trong trẻo của các em học sinh

Đại diện Ban Tổ chức trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các “họa sĩ nhí”

17 năm qua, cuộc thi “Em vẽ ước mơ của em” đã góp phần phát hiện nhiều tài năng hội họa nhỏ tuổi, khơi nguồn cảm hứng sống đẹp và có ước mơ cho hàng triệu em nhỏ Việt Nam. Và năm nay, cuộc thi tiếp tục hứa hẹn là nơi ươm mầm những ước mơ rực rỡ nhất được vẽ nên từ trái tim hồn nhiên, sáng tạo và tràn đầy hy vọng của các em. Đây chính là điểm khởi đầu giúp các em hình thành hoài bão, xây dựng mục tiêu và vững tin hơn trên hành trình tương lai.