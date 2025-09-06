Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khởi động dự án 'Bản lĩnh Doanh nhân' - Kết nối văn hóa doanh nhân Việt

Diễm Quyên
06/09/2025 10:07 GMT+7

Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam (Vicendeti) công bố tổ chức và triển khai Dự án ‘Bản lĩnh Doanh nhân’ - một chương trình mang ý nghĩa đồng hành cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, kiến tạo sân chơi trí tuệ, môi trường giao lưu và lan tỏa các giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam.

Khởi động dự án Bản lĩnh Doanh nhân - Kết nối văn hóa doanh nhân Việt - Ảnh 1.

Tiến sĩ, luật sư Phạm Sỹ Chung - Giám đốc Trung tâm Vicendeti, Trưởng ban cố vấn

Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân" được xây dựng với những mục tiêu cụ thể:

  • Cầu nối giao lưu để doanh nhân cả nước có cơ hội giới thiệu, thuyết minh các dự án khởi nghiệp, sáng kiến kinh doanh, từ đó tìm kiếm đối tác và cơ hội phát triển.
  • Kênh thẩm định khách quan, nơi Hội đồng Chuyên gia trực tiếp đánh giá và tuyển chọn những dự án khả thi, có tính sáng tạo và hiệu quả ứng dụng cao.
  • Định vị hình ảnh doanh nhân Việt Nam bản lĩnh, sáng tạo, gắn tinh thần trách nhiệm xã hội với mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
  • BTC cam kết quá trình đồng hành, hỗ trợ và kết nối để những dự án xuất sắc nhất có thể triển khai thực tiễn. Đây là một hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nhân trong bối cảnh đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.
Khởi động dự án Bản lĩnh Doanh nhân - Kết nối văn hóa doanh nhân Việt - Ảnh 2.

TS Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Vicendeti - Trưởng Ban tổ chức Dự án

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, TS Trần Đức Thịnh đảm nhận các nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện Dự án, thành lập các Ban chuyên môn, lựa chọn nhân sự, điều phối các hoạt động, đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả.

Khởi động dự án Bản lĩnh Doanh nhân - Kết nối văn hóa doanh nhân Việt - Ảnh 3.

Doanh nhân tham gia thuyết trình dự án ra mắt

Sự ra đời của Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân" mang lại động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời bồi đắp những giá trị văn hóa, tinh thần trách nhiệm và hình ảnh doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

