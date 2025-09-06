Khởi động dự án 'Bản lĩnh Doanh nhân' - Kết nối văn hóa doanh nhân Việt

Tiến sĩ, luật sư Phạm Sỹ Chung - Giám đốc Trung tâm Vicendeti, Trưởng ban cố vấn

Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân" được xây dựng với những mục tiêu cụ thể:

Cầu nối giao lưu để doanh nhân cả nước có cơ hội giới thiệu, thuyết minh các dự án khởi nghiệp, sáng kiến kinh doanh, từ đó tìm kiếm đối tác và cơ hội phát triển.

BTC cam kết quá trình đồng hành, hỗ trợ và kết nối để những dự án xuất sắc nhất có thể triển khai thực tiễn. Đây là một hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nhân trong bối cảnh đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

TS Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Vicendeti - Trưởng Ban tổ chức Dự án

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, TS Trần Đức Thịnh đảm nhận các nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện Dự án, thành lập các Ban chuyên môn, lựa chọn nhân sự, điều phối các hoạt động, đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả.

Doanh nhân tham gia thuyết trình dự án ra mắt

Sự ra đời của Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân" mang lại động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời bồi đắp những giá trị văn hóa, tinh thần trách nhiệm và hình ảnh doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.