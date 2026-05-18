Khởi động giải thưởng nhiếp ảnh panorama lớn nhất thế giới 2026

Silk of the Sea của Cao Thị Ngọc Diễm, tác phẩm vào vòng chung kết hạng mục The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer 2025, khắc họa hình ảnh giặt lụa tại Phú Yên, Việt Nam Ảnh: BTC cung cấp

Sân chơi toàn cầu cho nhiếp ảnh

Hãng công nghệ Epson vừa công bố mở cổng tiếp nhận tác phẩm tham dự giải thưởng Epson International Pano Awards lần thứ 17. Đây được xem là đấu trường nhiếp ảnh lớn nhất hành tinh dành riêng cho nghệ thuật chụp ảnh toàn cảnh (panorama).

Theo thông tin từ ban tổ chức, các tác phẩm gửi trong giai đoạn từ nay đến hết ngày 22.6.2026 sẽ được hưởng mức phí tham dự ưu đãi, trước khi cổng nhận bài chính thức khép lại vào ngày 13.7.2026.

Là đối tác tài trợ chiến lược, Epson Đông Nam Á tiếp tục đồng hành cùng giải thưởng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy cộng đồng nhiếp ảnh trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Cuộc thi chào đón tất cả các nhiếp ảnh gia, không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư, tham gia thử sức với các tác phẩm panorama có tỷ lệ khung hình tối thiểu là 2:1, chấp nhận cả định dạng cắt theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Nét mới đáng chú ý nhất của Epson International Pano Awards năm nay chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của hạng mục Nhiếp ảnh trên không (Aerial) ở cả hai bảng Mở rộng và Không chuyên. Sự bổ sung này nhằm tôn vinh những bước tiến nghệ thuật vượt bậc của trào lưu chụp ảnh bằng thiết bị bay (drone) và các góc máy sáng tạo từ trên cao.

Bên cạnh hạng mục mới, cuộc thi vẫn duy trì các chủ đề cốt lõi truyền thống bao gồm: Thiên nhiên & Phong cảnh (Nature and Landscape); Công trình & Kiến trúc đô thị (Built Environment and Architecture) và Thể loại ảnh tương tác VR/360. Sự phân chia đa dạng này mang đến cơ hội lớn để các tác giả phô diễn kỹ thuật xử lý hậu kỳ đỉnh cao và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh góc rộng.

Năm nay, tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi vượt hơn 50.000 USD (hơn 1,2 tỉ đồng). Trong đó, tác giả xuất sắc đoạt ngôi vị quán quân bảng Mở rộng sẽ nhận phần thưởng trị giá hơn 11.000 USD bao gồm cả tiền mặt và các thiết bị công nghệ đỉnh cao từ nhà tài trợ.

Ra mắt lần đầu vào năm 2010, Epson International Pano Awards đã khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng nhiếp ảnh danh giá nhất toàn cầu. Chỉ riêng mùa giải năm ngoái, cuộc thi đã thu hút hơn 3.000 tác phẩm dự thi đến từ 95 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, những năm gần đây chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng bài dự thi từ châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.