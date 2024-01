Khởi động hút khách quốc tế

Khách quốc tế đến VN tháng 1 cao kỷ lục, tương đương trước dịch

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến VN tháng 1.2024 đạt trên 1,5 triệu lượt, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023. Con số này cao nhất kể từ khi VN mở cửa trở lại du lịch từ tháng 3.2022, tương đương lượng khách quốc tế đến VN trong tháng 1.2019 thời điểm trước dịch. Động lực tăng trưởng chính trong tháng 1 đến từ một số thị trường lớn như: Hàn Quốc tăng 12,2% so với tháng trước; Trung Quốc tăng 3,4%; Mỹ tăng mạnh 28,9%; Úc tăng vượt bậc 67,7%.

Đặc biệt, tháng đầu năm chứng kiến sự tăng trưởng rất tốt từ các thị trường ở châu Âu được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực như: Anh (tăng 37,4%), Pháp (18,6%), Đức (25%), Ý (62,9%), Nga (41,2%), Đan Mạch (74,1%), Thụy Điển (55,9%), Na Uy (47,4%). Cục Du lịch quốc gia đánh giá sự tăng trưởng này cho thấy hiệu quả tác động rõ ràng từ chính sách nâng thời hạn lưu trú từ 15 ngày lên 45 ngày cho 13 nước được miễn thị thực đơn phương, có hiệu lực từ 15.8.2023.