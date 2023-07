Khởi động 'Năm của Robot học' và giải vô địch quốc gia VEX Robotics 2024

Học sinh Việt Nam đang được tạo điều kiện tiếp cận kỹ năng robot học từ sớm TRUNG TÂM HOA KỲ

Tiếp nối thành công của chương trình "A Year of Robotics 2023" (tức Năm của Robot học 2023), tổ chức phi lợi nhuận STEAM for Vietnam (Mỹ), Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục tổ chức chương trình "A Year of Robotics 2024".



Trước đó, vào tháng 5, lần đầu tiên, 19 đội tuyển robotics của Việt Nam tham dự hạng mục VEX IQ tại giải vô địch robotics lớn nhất thế giới là VEX Robotics World Championship 2023 bang Texas (Mỹ). Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về số lượng đội chơi quốc tế lớn nhất và giành được 5 giải thưởng quan trọng trong dịp này.

Chương trình "A Year of Robotics 2024" không chỉ hướng tới mục tiêu giáo dục miễn phí về ngành robot học hiện đại cho học sinh Việt Nam, đưa tài năng Việt Nam tranh tài tại đấu trường quốc tế mà còn trang bị đầy đủ kiến thức về lĩnh vực này cho đội ngũ giáo viên trong nước.

Đến nay, có tổng cộng hơn 2.000 học sinh, 500 giáo viên và 150 trường học có cơ hội được học và đào tạo robot học miễn phí thông qua khóa học CS 201: Nhập môn lập trình robotics với VEX IQ.

Để giúp học sinh Việt Nam phát triển những kỹ năng quan trọng cho tương lai và có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, STEAM for Vietnam quyết định chọn giảng dạy bộ VEX IQ Robotics, bộ linh kiện robot học giáo dục hiện đại nhất ở Mỹ.

Bên cạnh đó, sau thành công của chương trình đào tạo robotics cùng VEX IQ cho học sinh từ cấp tiểu học tới trung học, trong vài tháng nữa, các bên liên quan sẽ tổ chức chương trình đào tạo CS 202: Nhập môn lập trình robotics với VEX V5 dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.

Trong tháng 7, Giải vô địch Quốc gia VEX Robotics 2024 sẽ chính thức mở đơn và vòng thi đầu tiên sẽ khởi động vào tháng 9. Giải vô địch quốc gia VEX Robotics 2024 có 2 hạng mục thi đấu: Hạng mục VIQRC sử dụng robot VEX IQ dành cho học sinh tiểu học và trung học (dưới 15 tuổi) và hạng mục VRC sử dụng robot VEX V5 dành cho học sinh THPT (dưới 19 tuổi).

Thông qua cuộc thi này, STEAM for Vietnam, Trung tâm Hoa Kỳ ở Hà Nội, TP. HCM và các đối tác dự kiến chọn 40 đội tuyển Việt Nam ở hai hạng mục VIQRC và VRC. Những đội được chọn sẽ tham dự giải vô địch thế giới VEX Robotics World Championship 2024 tại Texas.