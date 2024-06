Khởi động Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam tại TP.HCM

Trong đó, tiệc chào mừng các NTK và những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang để kỷ niệm một thập niên của thời trang Việt với 16 mùa đã tổ chức (có năm tổ chức 2 lần: mùa Xuân Hè tại TP.HCM và Thu Đông tại Hà Nội) vào tối 12.6 tại khách sạn Reverie Saigon Hotel (Q.1); triển lãm Dệt may Italia: Phong cách và đột phá khai mạc sáng 13.6 tại Bảo tàng TP.HCM (65 Lý Tự Trọng, Q.1); hoạt động chụp hình The Best Street Style dành cho những tín đồ thời trang diễn ra tại Diamond Plaza xuyên suốt tuần lễ thời trang; cùng 16 show diễn thời trang được tổ chức liên tục vào các buổi tối tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) từ ngày 13 - 16.6.

Các NTK tham gia trình diễn bộ sưu tập tại tuần thời trang năm nay ẢNH: MULTIMEDIA

Bước vào mùa diễn thứ 17, Vietnam International Fashion Week đã khẳng định tầm vóc là sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế, tạo bệ phóng và cơ hội cho ngành thời trang VN phát triển, với sứ mệnh đưa thời trang VN lên bản đồ thế giới. Dịp này, Trưởng BTC Tuần lễ thời trang quốc tế VN là bà Trang Lê (Công ty MultiMedia JSC) cho biết sẽ thành lập và ra mắt Hiệp hội Thời trang VN trong thời gian tới.

Danh sách 16 NTK và thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế trình diễn theo thứ tự mở màn đến kết thúc tuần thời trang tại Vietnam International Fashion Week gồm: NTK Võ Công Khanh, NTK Maria Giovanna Costa (Ý), NTK Adrian Anh Tuấn - thương hiệu Valenciani, NTK Thủy Nguyễn - thương hiệu Thủy Design House, NTK Frederick Lee (Singapore), thương hiệu Lý Giám Tiền Atelier, thương hiệu thời trang CEM by Lê Minh Ngọc, NTK Nguyễn Chí Nghĩa, thương hiệu thời trang Mr Crazy & Lady Sexy, NTK Lee Chung Chung - thương hiệu LIE (Hàn Quốc), NTK Devon Nguyễn - thương hiệu Dartique, NTK Thảo Nguyễn - thương hiệu Happy Clothing, thương hiệu thời trang Angeletta, NTK Hoàng Minh Hà, NTK Hà Linh Thư, NTK Vũ Việt Hà.