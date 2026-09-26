Khởi kiện 2 doanh nghiệp ở TP.HCM chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 28 tỉ đồng

Hai vụ kiện trên vừa được Viện KSND khu vực 4 TP.HCM khởi kiện theo Nghị quyết 205/2025 của Quốc hội về việc thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công khi không có người khởi kiện (gọi là vụ án dân sự công ích).

Nội dung các hồ sơ khởi kiện xác định: cả hai doanh nghiệp bị khởi kiện đều có hành vi chậm đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc gồm bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kéo dài nhiều tháng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ bảo hiểm của hơn 140 công nhân lao động.

Viện KSND khu vực 4 TP.HCM tập huấn Nghị quyết 205/2025 về việc thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự công ích ẢNH: T.X

Vi phạm nghĩa vụ kéo dài, chậm đóng trên 28 tỉ đồng

Cụ thể, ở vụ án thứ nhất, theo xác minh tài liệu và chứng cứ thu thập được, Viện KSND khu vực 4 xác định Công ty cổ phần Phong Phú Sắc Việt (trụ sở ở phường Hòa Hưng, TP.HCM) hiện có 69 người lao động (trong đó có 2 người nước ngoài). Nhưng hiện công ty chỉ mới đóng BHXH đến tháng 9.2024, bỏ đóng liên tục 23 tháng qua.

Tính đến ngày 31.8.2026, tổng số tiền doanh nghiệp này còn nợ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hơn 13,7 tỉ đồng.

Theo Viện kiểm sát, mặc dù UBND TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty về hành vi chậm đóng BHXH; nhiều lần cơ quan BHXH đã đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu khắc phục nhưng công ty vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Ở vụ án thứ hai, người bị khởi kiện là Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao Thông T&T (trụ sở ở phường Diên Hồng, TP.HCM).

Theo quyết định khởi kiện, doanh nghiệp này hiện có 71 người lao động, tuy nhiên đã ngưng đóng BHXH từ tháng 10.2020, số tháng chưa đóng lên đến 70 tháng. Tính đến ngày 31.8.2026, tổng số tiền nợ bảo hiểm của công ty là hơn 14,68 tỉ đồng. Doanh nghiệp này trước đó cũng từng bị UBND TP.HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào năm 2024 nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Tại các quyết định khởi kiện, Viện KSND khu vực 4 đề nghị tòa án buộc 2 công ty nộp toàn bộ tiền nợ bảo hiểm vào tài khoản BHXH cơ sở Hòa Hưng, TP.HCM. Đồng thời phải chịu khoản tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền chậm đóng kể từ ngày 1.9.2026 cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ.

Bảo vệ lợi ích công trong chính sách an sinh xã hội

Hai vụ kiện dân sự công ích trên được Viện KSND khu vực 4 trực tiếp đứng ra khởi kiện nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm người lao động cũng như bảo vệ lợi ích công cộng trong chính sách an sinh xã hội.

Trước khi khởi kiện, Viện KSND khu vực 4 đã thực hiện các trình tự, thủ tục yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quyền khởi kiện, nhưng hành vi vi phạm vẫn chưa được chấm dứt.

Sau đó Liên đoàn Lao động TP.HCM và BHXH Hòa Hưng có văn bản đề nghị Viện KSND khu vực 4 thực hiện quyền khởi kiện để bảo vệ lợi ích công và thu hồi khoản tiền còn phải nộp.

Ở 2 vụ kiện trên, BHXH cơ sở Hòa Hưng, công đoàn cơ sở 2 doanh nghiệp bị khởi kiện sẽ tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

TAND khu vực 4 TP.HCM sẽ đưa 2 vụ kiện ra xét xử vào sáng 29.9.