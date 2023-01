Ngày 4.1, nhân dịp xuân Quý Mão 2023, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhìn nhận năm 2022, thành phố đã đi qua một chặng đường hết sức khó khăn, nhiều áp lực nhưng đạt được kết quả cũng hết sức vẻ vang.

Theo ông Nghị, Hà Nội là một trong những nơi đóng góp hiệu quả, đi đầu, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, thành phố tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, luôn luôn là điểm đến an toàn của bạn bè thế giới.

Hà Nội cũng đã bảo đảm an sinh xã hội, lo công ăn việc làm, đời sống, thu nhập cho hàng triệu người dân... Đồng thời, nhiều lĩnh vực khác của thủ đô cũng tiến bộ, phát triển, trong đó có cải cách hành chính.

Ông Phạm Quang Nghị cũng chia sẻ với lãnh đạo thành phố, vì không chỉ vượt qua khó khăn chung mà còn phải vượt qua những thách thức đặc thù, bởi Hà Nội là thủ đô, trái tim của cả nước, công việc lúc nào cũng “nhiều như nước sông Hồng”. Trong khi đó, áp lực thường xuyên là luôn phải gương mẫu, đi đầu, phải làm thật tốt.

Phát biểu chúc tết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, đúng như lời nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã nói, khối lượng công việc của Hà Nội đặt ra "nhiều như nước sông Hồng"; trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.





Vậy nhưng trong năm qua, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tựu mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp xây dựng nên, lãnh đạo thành phố xác định quan điểm lựa chọn việc có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

Trong triển khai nhiệm vụ, Thành ủy Hà Nội đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành; tăng cường phân cấp, ủy quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố sẽ tập trung hoàn thành, trình Thủ tướng Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phố cũng sẽ tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội; triển khai cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ có sử dụng đất; triển khai thực hiện đề án quản lý, khai thác tài sản công...

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra rất lớn, trong bối cảnh được dự báo khó khăn hơn, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ và đặc biệt là ý kiến góp ý của các nguyên lãnh đạo thành phố.