Khối ngành Dịch vụ - Du lịch: Những đặc quyền có 1-0-2

Bảo Hạo
24/03/2026 19:00 GMT+7

Sinh viên khối ngành Dịch vụ - Du lịch được thực hiện các bài tập thực tế như tổ chức một tour, một hoạt động du lịch để được chấm điểm. Ngoài ra có các chương trình giao lưu, thực tập ở nước ngoài.

Thạc sĩ Huỳnh Văn Thanh, Phó ban tuyển sinh ĐH Gloucestershire Vietnam, chia sẻ: "Các em học khối ngành Dịch vụ - Du lịch được thực hành lễ tân, buồng phòng ngay tại trường từ năm 1, 2 và đi kiến tập. Đến năm 3 Gloucestershire Vietnam đưa sinh viên đi thực tập có lương tại các doanh nghiệp".

Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), cho hay Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn đưa các môn thực hành lên ngay từ năm 1, 2. Kết thúc năm 2, sinh viên được đi kiến tập tại các khách sạn 5 sao, các công ty lữ hành lớn…

Giảng viên đang giảng dạy tại trường cũng có thời gian thực chiến nghề nghiệp tại doanh nghiệp, hỗ trợ kiến thức thực tiễn cho sinh viên. Sinh viên cũng được thực hiện các bài tập thực tế như tổ chức một tour, một hoạt động du lịch để được chấm điểm. Ngoài ra có các chương trình giao lưu, thực tập ở nước ngoài.

Những điểm lưu ý khi chọn khối ngành Dịch vụ - Du lịch

Nhân sự các ngành du lịch - dịch vụ hiện nay đối mặt với áp lực phải thành thạo các nền tảng quản trị, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tiếp thị số.

Gloucestershire VietNam trường đh quốc tế sài gòn Tư vấn mùa thi 2026 chọn ngành cho tương lai tư vấn tuyển sinh 2026 dịch vụ - du lịch Chọn ngành học cho tương lai
