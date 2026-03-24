Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khối ngành Dịch vụ - Du lịch: Tăng cường thực hành, thực tế
Video Giáo dục

Khối ngành Dịch vụ - Du lịch: Tăng cường thực hành, thực tế

Bảo Hạo
Bảo Hạo
24/03/2026 14:00 GMT+7

Một đặc thù đào tạo khối ngành dịch vụ - du lịch là tăng cường thực hành, thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên. Các trường thông tin về hướng đào tạo thực hành trong chương trình.

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho hay: Hoạt động thực hành rất quan trọng với khối ngành dịch vụ - du lịch. HUTECH tạo không gian thực hành tại trường, đưa sinh viên đi tour để hiểu về ngành, tổ chức kiến tập tại doanh nghiệp...

Khối ngành Dịch vụ - Du lịch: Tăng cường thực hành, thực tế - Ảnh 1.

Trường có 2 đợt thực tập vào năm 3 và 4, có ngành được thực tập tại nước ngoài như ngành lữ hành. Hiện nay doanh nghiệp không còn phàn nàn về việc tuyển dụng phải đào tạo lại từ đầu do khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn ngày càng được rút ngắn từ những hoạt động thực hành, thực tập.

Tin liên quan

Những điểm lưu ý khi chọn khối ngành Dịch vụ - Du lịch

Những điểm lưu ý khi chọn khối ngành Dịch vụ - Du lịch

Nhân sự các ngành du lịch - dịch vụ hiện nay đối mặt với áp lực phải thành thạo các nền tảng quản trị, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tiếp thị số.

Săn ngành, chọn trường: Học sinh Đà Nẵng ‘đổ bộ’ Tư vấn mùa thi 2026

Khám phá thêm chủ đề

ngành Dịch vụ - Du lịch tư vấn tuyển sinh 2026 Chọn ngành học cho tương lai khối ngành dịch vụ-du lịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận