Khối ngành nào có đông sinh viên học nhất?

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, lưu ý năm nay các em đăng ký xét tuyển trực tuyến, dùng hệ thống chung của Bộ GD-ĐT. Các em chú ý tất cả các ngành trình độ ĐH bắt đầu bằng số 7. Trong 24 lĩnh vực có 337 ngành. Khối ngành kinh doanh, kinh tế, ngân hàng, luật thuộc 3 lĩnh vực: khoa học xã hội hành vi (731), trong đó có 8 ngành kinh tế và 4 ngành khoa học chính trị; kinh doanh và quản lý (734) gồm 19 ngành; và pháp luật (738) gồm 7 ngành.

Có rất nhiều chuyên ngành thuộc lĩnh vực này. Các em lưu ý tên ngành, tên chuyên ngành và chương trình đào tạo.

Năm 2025 có 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, thì có 849.000 đăng ký xét tuyển nhưng chỉ có 625.477 thí sinh nhập học.

Nhiều thí sinh chọn ngành sai nên không trúng tuyển. Có trường xác định điểm trúng tuyển cho nhóm ngành có trường cho riêng từng ngành.

Khối ngành kinh doanh, quản lý, luật có tỷ lệ sinh viên học đông nhất. Phổ điểm trúng tuyển rất rộng, có trường 15 điểm, có trường 27-28 điểm.

ĐH Duy Tân đào tạo cả 3 lĩnh vực, 70% chỉ tiêu dành cho kinh tế - ngân hàng-luật. Có nhiều chương trình đào tạo: đại trà, tiên tiến, tài năng, du học tại chỗ.