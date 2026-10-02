Khởi nghiệp ‘ngược số đông’, cô gái miền Tây biến bưởi hườm thành mứt đặc sản

Từ vỏ bưởi và trái hạnh rẻ bèo, cô gái miền Tây Phạm Thu Tiền đã có hướng khởi nghiệp ‘đi ngược số đông’, làm ra những món mứt sáng tạo với nhiều giá trị.