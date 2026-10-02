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    Khởi nghiệp ‘ngược số đông’, cô gái miền Tây biến bưởi hườm thành mứt đặc sản
    VideoĐời sống

    Khởi nghiệp ‘ngược số đông’, cô gái miền Tây biến bưởi hườm thành mứt đặc sản

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Từ vỏ bưởi và trái hạnh rẻ bèo, cô gái miền Tây Phạm Thu Tiền đã có hướng khởi nghiệp ‘đi ngược số đông’, làm ra những món mứt sáng tạo với nhiều giá trị.

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