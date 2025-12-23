Khởi nghiệp từ trái ớt, hai anh em song sinh 9X đồng hành cùng nông dân Hà Nha

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông sản chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, nhất là tại miền Trung. Nơi thời tiết khắc nghiệt và thiên tai luôn là nỗi ám ảnh thường trực của người nông dân. Thế nhưng, từ chính những khó khăn ấy, hai anh em song sinh Nguyễn Duy Việt - Nguyễn Duy Hùng đã chọn trái ớt, một loại nông sản quen thuộc làm điểm khởi đầu cho hành trình khởi nghiệp của mình, với mong muốn tạo ra đầu ra ổn định cho bà con nông dân địa phương.

Nguyễn Duy Việt (trái) - Nguyễn Duy Hùng (phải) cả 2 cùng nhau viết nên ước mơ tạo đầu ra ổn định cho nông sản Việt ẢNH: TRANG CHÂU