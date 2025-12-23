Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khởi nghiệp từ trái ớt, hai anh em song sinh 9X đồng hành cùng nông dân Hà Nha
Video Đời sống

TT Phát triển Nội dung số
23/12/2025 06:03 GMT+7

Từng có một công việc ổn định mà mọi phụ huynh đều mơ ước, Nguyễn Duy Việt cùng người em song sinh là Nguyễn Duy Hùng (sinh năm 1995, TP.Đà Nẵng) đã quyết định rẽ ngang sang lĩnh vực sản xuất tương ớt với thương hiệu Dulius. Hành trình rẽ hướng ấy không trải hoa hồng mà đầy rẫy những lần 'bỏng tay', những mẻ hàng hỏng và cả sự hoài nghi của gia đình.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông sản chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, nhất là tại miền Trung. Nơi thời tiết khắc nghiệt và thiên tai luôn là nỗi ám ảnh thường trực của người nông dân. Thế nhưng, từ chính những khó khăn ấy, hai anh em song sinh Nguyễn Duy Việt - Nguyễn Duy Hùng đã chọn trái ớt, một loại nông sản quen thuộc làm điểm khởi đầu cho hành trình khởi nghiệp của mình, với mong muốn tạo ra đầu ra ổn định cho bà con nông dân địa phương.

Khởi nghiệp từ trái ớt: Cách anh em song sinh 9X... - Ảnh 1.

Nguyễn Duy Việt (trái) - Nguyễn Duy Hùng (phải) cả 2 cùng nhau viết nên ước mơ tạo đầu ra ổn định cho nông sản Việt

ẢNH: TRANG CHÂU

Khởi nghiệp từ trái ớt Cách anh em song sinh 9X đồng hành cùng nông dân Hà Nha

